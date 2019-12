Ubisoft Holiday Sale 2019 est désormais disponible sur les eShops Switch / 3DS

Juste à temps pour les vacances, une nouvelle vente eShop Switch / 3DS d'Ubisoft. Switch est naturellement là où se trouvent la plupart des remises, avec Assassin's Creed, Mario + Rabbids Kingdom Battle, Starlink et un tas d'autres titres qui complètent la liste.

Tous les prix de vente sont les suivants:

Commutateur

Assassin’s Creed: The Rebel Collection – 31,99 $ (au lieu de 39,99 $)

Assassin’s Creed III Remastered – 19,99 $ (au lieu de 39,99 $)

Child of Light: Ultimate Edition – 7,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Hungry Shark World – 4,99 $ (au lieu de 9,99 $)

Péril! – 7,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Just Dance 2020-25,99 $ (au lieu de 39,99 $)

Pêche légendaire – 11,99 $ (au lieu de 29,99 $)

Mario + Rabbids Kingdom Battle – 14,99 $ (au lieu de 59,99 $)

Monopole – 13,19 $ (au lieu de 39,99 $)

Rayman Legends Definitive Edition – 11,99 $ (au lieu de 39,99 $)

Risque de domination mondiale – 9,99 $ (au lieu de 19,99 $)

South Park: The Fractured But Whole – 19,79 $ (au lieu de 59,99 $)

South Park: The Stick of Truth – 14,99 $ (au lieu de 29,99 $)

Fête sportive – 11,99 $ (au lieu de 39,99 $)

Starlink: Battle for Atlas – 19,79 $ (au lieu de 59,99 $)

Trials Rising – 12,49 $ (au lieu de 24,99 $)

Trivial Pursuit Live! – 9,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Uno – 4,99 $ (au lieu de 9,99 $)

Valiant Hearts: The Great War – 9,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Wheel of Fortune – 9,99 $ (au lieu de 19,99 $)

3DS

Ghost Recon Shadow Wars – 8,99 $ (au lieu de 29,99 $)

Campagne Petz – 3,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Petz Fantasy 3D – 8,99 $ (au lieu de 29,99 $)

Rabbids Travel in Time 3D – 8,99 $ (au lieu de 29,99 $)

Rayman Origins – 8,99 $ (au lieu de 29,99 $)

Splinter Cell 3D – 8,99 $ (au lieu de 29,99 $)

Attendez-vous à ce que les offres d'Ubisoft soient disponibles jusqu'au 31 décembre à 23 h 59 PT / 1 janvier à 2 h 59 HE.

Source: Switch / 3DS eShops

en relation