Ubisoft lance cinq jeux Triple-A avant avril de l’année prochaine

Le dernier appel financier d’Ubisoft a révélé que le géant français du jeu vidéo sortira un total de cinq jeux triple-A avant avril de l’année prochaine. Trois arriveront au troisième trimestre de son prochain exercice (d’octobre à décembre 2020) et les deux autres seront publiés au quatrième trimestre (janvier à mars).

Pour le moment, seuls trois de ces jeux sont connus. Ils incluent Watch Dogs Legion, la version Switch reliée Dieux et monstres, et Rainbow Six Quarantine. Tous ces titres ont été retardés en octobre dernier pour augmenter le temps de développement.

Alors, quels sont les deux autres? Apparemment, ils seront basés sur les “plus grandes” franchises d’Ubisoft. Le rédacteur en chef de Kotaku, Jason Schreier, semble penser que l’un est un thème viking Assassin’s Creed titre et que l’autre est un nouveau En être loin Jeu.

Souhaitez-vous voir Ubisoft sortir plus de jeux triple-A sur le Switch? Que diriez-vous d’un autre projet avec Nintendo? Laissez un commentaire ci-dessous.

