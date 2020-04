Ubisoft n’a pas peur de retarder les jeux à cause du coronavirus

Le calendrier d’Ubisoft n’a pas été affecté par le coronavirus mais il modifiera ses plans si nécessaire.

Tel que rapporté par le New York Times, le PDG de l’éditeur français Yves Guillemot (photo) a insisté sur le fait que son calendrier n’a pas vu d’impact significatif. Cependant, elle changera d’approche si ses partenaires et acteurs en ont besoin.

“Nous ne voyons pas d’impact significatif sur nos propres échéanciers, mais nous sommes en contact avec tous nos partenaires et s’il est nécessaire de s’adapter afin de faire ce qui est le mieux pour eux et pour nos joueurs, nous le ferons”, a déclaré Guillemot.

Le PDG a également affirmé que Microsoft et Sony ont «permis à nos développeurs de continuer à utiliser leurs kits de développement pour continuer à créer nos jeux de console de nouvelle génération»

Plusieurs sociétés ont vu leurs plans de développement affectés par le coronavirus. Cette semaine, il a été révélé que même si Baldur’s Gate sortira encore cette année, le travail sur le jeu a ralenti.

D’autres jeux qui ont été retardés incluent le très attendu The Last of Us Part II. NaughtyDog a retardé le titre d’horreur de survie qui devait sortir le mois prochain. On dit que le jeu arrivera sur PC.

L’échouage mortel de Hideo Kojima a également été repoussé, bien que ce ne soit que d’un mois.