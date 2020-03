Ubisoft nomme le vétérinaire de Waubert depuis 20 ans à la tête du studio de Paris

Le géant français de l’édition Ubisoft a nommé de Waubert Marie-Sophie de Waubert comme nouveau directeur général de son studio parisien.

de Waubert travaille chez Ubisoft depuis 20 ans maintenant, ayant débuté en 2000 en tant que gestionnaire d’événements avant d’être promue directrice des ressources humaines du siège EMEA en 2003. Elle a occupé ce poste pendant trois ans, avant d’occuper le poste de responsable RH EMEA en 2009. En 2012, elle a été promue directrice des ressources humaines et de la communication des studios français d’Ubisoft avant de devenir vice-présidente des affaires corporatives en 2017.

«Le studio Ubisoft Paris est un pilier d’Ubisoft depuis 27 ans, développant de nombreux jeux et technologies phares d’Ubisoft les plus connus», a déclaré de Waubert.

“Je suis extrêmement fier de diriger ce groupe talentueux de personnes alors que nous envisageons de nouvelles opportunités et de nouveaux projets.”

Ubisoft Paris a été créé il y a 27 ans et emploie aujourd’hui 700 collaborateurs. Le studio est surtout connu pour son travail sur un certain nombre de premiers titres Rayman, y compris le spin-off Raving Rabbids. Plus récemment, il a fonctionné sur Ghost Recon Breakpoint.