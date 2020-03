Ubisoft offrira des jeux en avril pour le coronavirus

Ubisoft a annoncé que offrira plusieurs jeux de son catalogue tout au long du mois d’avril pour faire face à la mise en quarantaine des coronavirus. Rayman Legends est le premier sur la liste, le populaire jeu de plateforme téléchargeable gratuitement sur PC du 31 mars au 2 avril.

Bien qu’il soit étrange qu’à ce stade du jeu, quelqu’un ne sache pas Rayman Legends – le jeu est porté sur toutes les plateformes depuis 2013 – c’est certainement un excellent titre pour démarrer le show. Le jeu de plateforme a été un succès auprès des critiques et propose plus d’aventures de plateforme sous une ligne similaire à son prédécesseur: Rayman Origins.

La société a activé le site Web free.ubisoft.com où pouvez-vous télécharger des jeux gratuits, des périodes d’essai et des démos d’autres titres tels que Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, The Division et The Crew 2. Avec Rayman Legends Might & Magic Chess Royale et Rabbids Coding sont également offerts, tous disponibles pour leur client UPlay pour PC.

Selon un article de blog, Ubisoft a annoncé que il y aura plus de jeux de leurs franchises populaires, comme Assassin’s Creed, Just Dance et plus, qui seront ajoutés à la page de l’offre. Pour le moment, il n’a pas été confirmé si ces jeux sera également disponible pour les consoles ou ils seront exclusifs à votre plate-forme de jeux informatiques.

Ubisoft est le dernier à sauter dans le train des jeux gratuits pour garder les gens à la maison. Il y a des jours Square Enix Il a offert le remake de Tomb Raider sorti en 2013 et Lara Croft et le Temple d’Osiris gratuitement pendant le week-end. Ils ajoutent également Epic Gamesqui porte donner des jeux chaque semaine pendant plusieurs mois.

Ceux qui veulent faire face à la quarantaine avec des jeux gratuits peuvent télécharger World War Z, Drawful 2, Figment et Tormentor x Punisher depuis le Epic Games Store. L’offre sera disponible jusqu’au 2 avril. Plus tard, Gone Home et Hob seront proposés, tous pour PC.

