Ubisoft publie la feuille de route Siege pour l’année 5

Il semble qu’Ubisoft veuille changer certaines des anciennes cartes plutôt que d’en créer de nouvelles cette année (Image: Ubisoft)

Ubisoft a présenté ses plans pour la cinquième année ce week-end avec la nouvelle feuille de route Siege. Le plus gros point de discussion est qu’ils s’engagent à retravailler les anciennes cartes au lieu d’en ajouter plus dans le jeu. Nous aurons toujours de nouveaux opérateurs comme d’habitude, mais cette année, il semble y avoir beaucoup plus d’efforts sur les retouches.

Lorsque vous regardez la feuille de route de Siege, la première chose à noter est les quatre cartes qui sont en train d’être retravaillées. Nous avons déjà vu les changements apportés en Oregon. La carte cherche à rendre les sites autres que les chambres et le sous-sol des options viables. Le prochain à changer est House, qui sera un changement bienvenu pour les fans. House est probablement la plus petite carte de Siege, car la carte est si compacte qu’elle peut être terminée si rapidement. Il sera intéressant de voir ce qu’Ubisoft fait à la carte lorsque nous entrons dans la cinquième saison de l’année cinq.

Les deux dernières cartes qui ont été retravaillées sont Skyscraper et Chalet. Skyscraper est une carte à succès, une fois le dernier étage défendu, les deux derniers sites peuvent être une fête. Elle a de grands aspects en tant que carte, mais nous pouvons voir pourquoi elle devrait être retravaillée. Chalet est une carte très familière pour les joueurs et les fans mais nous pouvons voir pourquoi elle devrait être retravaillée.

Cette année, six opérateurs ont bien été ajoutés au lieu des huit habituels. Cela pourrait signifier que deux retouches sont à venir pour les opérateurs actuels. Ubisoft a déjà confirmé que Tachanka fera partie de ceux qui seront retravaillés. L’autre opérateur qui est retravaillé n’a pas encore été annoncé mais si nous devions deviner que ce pourrait être Blackbeard. La communauté demande son remaniement depuis un certain temps maintenant, mais seul le temps nous dira s’il l’est.

Cette année verra également des listes de lecture d’arcade à chaque saison. Ceci est probablement inspiré par leurs événements réussis comme les événements Halloween et April Fools. Chaque saison recevra également son propre pass de combat pour promouvoir et présenter le contenu aux joueurs.

Que pensez-vous des plans proposés pour la cinquième année? Quelle retouche attendez-vous avec impatience? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

