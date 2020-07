Ubisoft réchauffe les moteurs de votre événement avec une courte vidéo d’Assassin’s Creed Valhalla

Ubisoft a rappelé à travers une courte partie vidéo du contenu que nous pouvons voir lors de votre prochain événement 12 juillet. Dans le tweet, nous pouvons voir les jeux comme prévu Assassin’s Creed Valhalla aussi bien que Watch Dogs Legion, qui était prévue pour début 2020 et n’a pas encore précisé sa nouvelle date de sortie.

«Le compte à rebours Ubisoft Forward a commencé. Jetez un œil à notre avant-première de ce qui va arriver à l’occasion de la célébration du 12 juillet prochain », a commenté la société française via le réseau social. Dans le teaser, nous pouvons voir des images complètement nouvelles du nouvel épisode d’Assassin’s Creed, ainsi que de la Watch Dogs Legion attendue et qui fixerait désormais sa nouvelle date.

Ils ne seront pas les seuls protagonistes d’Ubisoft Forward, le nom qui a reçu la présentation. Pendant ce temps, ils espèrent connaître plus de détails sur les jeux aussi Au-delà du bien et du mal 2, également sans date de sortie, ni Quarantaine, la prochaine spin-off de Rainbow Six Siege qui pariera cette fois sur le format joueur vs PvE.

Le mois de juillet sera l’un des plus intéressants au niveau des annonces. Avec Ubisoft, et quelques semaines plus tard, Microsoft tiendra sa conférence pour présenter avec style Xbox Series X. De grands jeux exclusifs en sont attendus qui accompagneront la console en plus d’une éventuelle annonce liée à une plateforme beaucoup moins chère et un peu moins en termes de puissance.