Ubisoft rejoint les mesures de télétravail pour lutter contre le coronavirus

Le président Yves Guillemot assure que la santé de l’entreprise n’est pas en danger lors de cette urgence.

Ces derniers jours, de plus en plus d’entreprises prennent mesures contre le coronavirus. Compte tenu de la situation de quarantaine, télétravail devient l’option privilégiée pour des entreprises comme Ubisoft, les responsables de jeux comme Assassin’s Creed Odyssey, The Division 2 ou Watch Dogs Legion, qui ont annoncé cet après-midi le début de vos mesures préventives.

En suivant les traces de tant d’autres entreprises, Ubisoft a publié une déclaration sur sa réponse contre le virus COVID-19. Dans ce document, la société prétend suivre les recommandations des organismes officiels, et que des mesures de télétravail ont été mises en œuvre dans toutes les régions touchées par le virus, tout en suivant l’évolution de la situation.

Pour sa part, Le président Yves Guillemot a publié une déclaration interne employés, qui ont fait écho à Kotaku, pour les calmer dans cette situation. Dans ce document, le responsable d’Ubisoft veille à ce que “la santé et le bien-être des membres d’Ubisoft soient notre principale préoccupation”, et promet d’offrir tout le soutien possible pendant l’urgence.

De même, Guillemot indique clairement à ses employés qu’à Ubisoft, ils ont “assez de réserves d’argent pour résister à cette tempête “, afin que les activités de l’entreprise ne soient pas en danger, et est reconnaissant que ses produits, jeux vidéo, offrent une source de divertissement pour les personnes en quarantaine. Ce n’était pas la seule entreprise à avoir récemment annoncé ses mesures, et CD Projekt RED a annoncé hier la sienne pour poursuivre le développement de Cyberpunk 2077.

En savoir plus sur: Ubisoft, Coronavirus et Yves Guillemot.

.