Ubisoft retardera ses jeux si la PS5 et la Xbox Series X ne sortent pas cette année

Par Rodolfo León

0 COMMENTAIRES

22/04/2020 19:12

Nous vivons à une époque très incertaine, et bien que Sony a déjà dit que le Playstation 5 est prêt à faire ses débuts à la fin de l’année, il est toujours possible que ces plans changent. Sans surprise, les éditeurs sont bien à l’affût. Dans une interview avec Le New York Timesle PDG d’Ubisoft, Yves Guillemot, Il a parlé de ce que l’entreprise ferait au cas où les nouvelles consoles n’arriveraient pas en 2020.

Malgré le coronavirus, Guillemot Il affirme que ses plans n’ont pas été aussi affectés par le coronavirus et que les développeurs de Ubisoft ils travaillent à domicile. Tellement Sony comme Microsoft Ces développeurs ont été autorisés à continuer à utiliser les devkits de prochaine génération, ce qui est évidemment d’une grande aide.

Mais au cas où le pire se produirait et PS5 et Xbox Series X sont retardés, Ubisoft est prêt. Dans les propres mots de Guillemot:

“Nous n’avons pas été autant touchés, mais nous sommes toujours en contact avec tous nos partenaires et si nous devons faire des ajustements pour eux et nos joueurs, nous le ferons.”

Cela suggère que l’éditeur est prêt à retarder leurs jeux si nécessaire. Après tout, les choses doivent être synchronisées pour qu’une nouvelle console ait un lancement réussi.

Source: NY Times

Warzone punit les tricheurs en les faisant correspondre les uns aux autres



Modern Warfare est le jeu le plus vendu jusqu’à présent cette année aux États-Unis.

Rodolfo León

Editor at atomix.vg

Gamer, cinéphile et amoureux de la culture pop.

Twitter: @remi_leon

.