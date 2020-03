Ubisoft retravaille massivement Ghost Recon Breakpoint

Capture d’écran de Ghost Recon Breakpoint: Ubisoft

Dans un cas aussi extrême de manger du corbeau que vous le verrez chez un grand éditeur de jeux, Ubisoft a déclaré aujourd’hui qu’il annulait le deuxième raid prévu de Ghost Recon Breakpoint, réduisant ainsi son exigence aggravante toujours en ligne, et publiera bientôt une mise à jour qui permettra aux joueurs désactiver son système de butin méprisé. Tout est au service d’essayer de sauver un jeu qui a connu des cinq premiers mois désastreux.

Ubisoft met en avant l’actualité d’aujourd’hui en mettant l’accent sur le nouveau mode immersif, une façon facultative de découvrir Breakpoint vers laquelle les joueurs pourront basculer à la volée. Ce mode équivaut à admettre que le changement le plus important qu’Ubisoft a ajouté à la franchise traditionnellement tactique et furtive avec Breakpoint était mauvais. Au lancement, les joueurs qui se sont aventurés à travers le vaste et violent paysage insulaire de Breakpoint ont constaté que les armes et armures qu’ils avaient ramassées après avoir vaincu les ennemis avaient toutes des statistiques qui contribuaient à un nombre de points d’équipement global, qui devait être augmenté pour que les joueurs puissent entreprendre des missions plus difficiles et ennemis. Cela signifiait que les joueurs abandonnaient et remplaçaient constamment leurs armes, devant jouer au jeu comme s’il s’agissait de Diablo ou de Destiny.

Dans un clin d’œil à l’accent traditionnel de Ghost Recon sur la récompense des compétences tactiques au détriment des statistiques, les joueurs qui utilisent le mode Immersif pourront ramasser une arme et la trouver viable tout au long de leur temps de jeu. Dans ce mode, le score de vitesse a disparu. Les joueurs qui utilisent ce mode pourront également personnaliser les paramètres de l’endurance et de la santé de leur personnage, éliminer l’encombrement de l’affichage tête haute du jeu et même déterminer si se faire tirer dessus provoque toujours des blessures graves.

Le mode immersif est la tête d’affiche de la grande refonte d’Ubisoft Breakpoint, prévue pour le 24 mars, mais ce n’est qu’un des nombreux changements spectaculaires qui se produisent alors qu’Ubisoft déchire sa feuille de route.

Lors de son lancement en octobre dernier, Breakpoint a été promu – comme les versions d’Ubisoft sont de nos jours – comme ayant une valeur d’un an de nouveau contenu qui serait ajouté après la sortie, y compris plusieurs chapitres d’histoire supplémentaires, quelques raids multijoueurs, et plus encore. En quelques semaines, cependant, il était clair que le lancement était un désastre. Les joueurs étaient furieux à propos du système d’équipement et, au moins en ligne, étaient opposés vocalement aux développeurs qui passent du temps à faire des raids multijoueurs en première série au lieu de faire de Breakpoint un jeu traditionnel Ghost Recon.

Un raid a été ajouté à l’automne, mais aujourd’hui Ubisoft a révélé que le prochain raid était annulé. Au lieu de cela, les développeurs du jeu travailleront à «approfondir» les options du mode immersif, une décision prise «[b]sur la base de tous les commentaires des joueurs que nous avons reçus en ligne et lors des tests de jeu », a expliqué un représentant de la société dans un article.

La prochaine vague de contenu de Breakpoint a été présentée dans une feuille de route de la première année qui a déjà vu de nombreux glissements. Une invasion de Terminators cinématographiques prévue pour décembre a glissé en janvier. Une extension de la campagne du jeu apparemment prévue pour février fera désormais partie de la mise à jour du 24 mars.

En octobre, les développeurs du jeu ont réagi à un lancement désastreux et à une cacophonie de plaintes en écrivant une lettre ouverte aux joueurs et en énumérant une série de demandes sur lesquelles travailler. Aujourd’hui, les développeurs ont mis à jour cette liste.

Le calendrier post-sortie de plus en plus obsolète pour Ghost Recon Breakpoint. La classe d’ingénieur du jeu ne sera disponible que fin mars, parallèlement à la nouvelle aventure Deep State. Le nouveau raid a été annulé.Image: Ubisoft

Les fans n’ont pas aimé que le jeu nécessite une connexion en ligne, même en solo. Aujourd’hui, les développeurs ont déclaré que la mise à jour du 24 mars permettra aux joueurs de continuer à jouer sans connexion Internet soutenue, tant qu’ils n’essaient pas d’accéder aux modes compétitifs et coopératifs. Cela ne se passe pas complètement hors ligne – un représentant d’Ubisoft a confirmé à Kotaku que les joueurs devront avoir une connexion en ligne pour démarrer le jeu – mais au moins vous ne serez pas démarré pour une connexion inégale.

À l’époque où le jeu a été annoncé au printemps dernier, certains fans ont déploré que Breakpoint ne donnerait pas aux joueurs en solo la possibilité de parcourir la carte avec des alliés contrôlés par ordinateur, que son prédécesseur Ghost Recon Wildlands avait soutenu. En juin, Ubisoft a promis d’ajouter cela, et en octobre, il a déclaré qu’il était toujours en préparation. Cela arrive toujours, ont déclaré les développeurs aujourd’hui, mais ont promis plus d’informations “dans les mois à venir”.

Ubisoft promet également des améliorations de l’IA ennemie du jeu, ainsi qu’une multitude d’autres changements, pour le 24 mars et au-delà.

Aucun changement à venir ne résumera mieux la situation de Breakpoint que ce qui se passe dans la zone centrale du jeu, Erewhon. L’histoire de Breakpoint est que le joueur est plus ou moins le seul survivant d’une équipe d’agents des forces spéciales qui se sont écrasés sur l’île d’Auroa, où les forces paramilitaires ont envahi une entreprise de fabrication d’armes de haute technologie et la société s’est bâtie autour d’elle. Près du centre de l’île se trouve une montagne à l’intérieur qui est une base rebelle cachée appelée Erewhon. Lorsque les joueurs s’y rendaient, ils découvriraient d’autres joueurs qui se pressaient, comme ils le feraient dans les zones de social hub dans des jeux populaires comme Destiny. Voilà pour être le seul espoir de l’île. Cela a violé le récit du jeu et détruit le sentiment que les joueurs étaient presque seuls, menant une rébellion de fortune derrière les lignes ennemies. Mais cela a suivi avec le sentiment qu’Ubisoft voulait que Breakpoint fonctionne comme n’importe quel autre grand jeu connecté en ligne, priorisant les tendances de conception de l’industrie sur la cohérence narrative ou de la franchise.

Avec la mise à jour du 24 mars, les joueurs pourront verrouiller Erewhon, donc aucun autre joueur n’y apparaît.

