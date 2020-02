Ubisoft s’apprête à lancer cinq jeux AAA entre avril 2020 et mars 2021 | My Nintendo News

Ubisoft a révélé ses plans pour un avenir proche et il a cinq jeux vidéo triple-a dont le lancement est prévu entre avril 2020 et mars 2021. Nous connaissons déjà certains des titres qui sont prévus dans le cadre de cette période de sortie et ce sont Gods & Monsters pour Nintendo Switch, Watch Dogs: Legion, Rainbow 6: Quarantine. Les deux autres sont apparemment des plus grandes franchises d’Ubisoft. J’espère qu’il y a un ou deux jeux Switch, peut-être une suite de Mario + Rabbids: Kingdom Battle?

Ubisoft lancera 5 jeux AAA entre avril 2020 et mars 2021, dont Watch Dogs: Legion, Gods & Monsters et Rainbow 6: Quarantine.

Les deux autres font également partie des “plus grandes franchises” d’Ubisoft.

~ Via les revenus, appelez pic.twitter.com/ZF8TDzV1bY

– Shinobi602 (@ shinobi602) 6 février 2020

