Ubisoft veut rendre Rainbow Six Siege accessible aux joueurs daltoniens

Le géant de l’édition Ubisoft travaille sur une solution visuelle pour les joueurs de Rainbow Six Siege daltoniens.

S’adressant à PCGamer, le directeur artistique d’Ubisoft, Alex Karpazis, a expliqué que le studio recherchait activement une solution pour sa base de joueurs daltoniens.

“Nous travaillons sur quelque chose en ce moment”, a déclaré Karpazis.

“Nous voulons qu’il soit aussi accessible que possible à tous nos joueurs, nous faisons donc des efforts à ce sujet.”

Malgré la réclamation de Karparzis, il n’y a pas d’autres détails – encore moins une date de sortie pour l’aide visuelle.

Depuis quatre ans – depuis la sortie du jeu – les utilisateurs demandent un correctif pour les joueurs daltoniens. De nombreux autres titres en ligne, comme Overwatch, proposent des curseurs de couleur pour lutter contre le daltonisme.

“Le jeu a presque quatre ans maintenant, mais il n’y a aucun moyen d’ajuster les couleurs dans le jeu pour les différents types de daltonisme. Personnellement, je me sens comme un poids mort pour mon équipe chaque fois que je meurs sur une claymore qui lasers Je ne peux pas voir physiquement “, a déclaré Justemaaz, un utilisateur de Reddit.

“Vous luttez tous contre la toxicité et vous efforcez que tout le monde ait la meilleure expérience possible en jouant au jeu. Eh bien, je peux vous dire que les daltoniens ne s’amusent pas du tout à jouer au jeu. Il faut que ce soit corrigé.”

Plus tôt cette semaine, Rainbow Six Siege a établi un nouveau record de nombre de joueurs. En 2019, le jeu de tir en ligne d’Ubisoft a touché 55 millions de joueurs. De plus, le jeu a vu 20 millions de nouveaux joueurs depuis juin 2018.

En décembre 2019, l’éditeur français a apporté quelques modifications à l’équipe derrière Rainbow Six Siege. Plus tôt ce mois-ci, le format esports du jeu a été régionalisé.