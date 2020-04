Ukie lance une nouvelle campagne pour remercier les travailleurs du NHS

L’organisme britannique de commerce de jeux vidéo Ukie a lancé une nouvelle initiative appelée Games for Carers.

La campagne est la façon dont l’organisation remercie tous les travailleurs du NHS pour leur travail pendant la crise des coronavirus. Le personnel de première ligne pourra obtenir des jeux gratuits ou un abonnement.

“Notre incroyable personnel du NHS travaille dur sur la ligne de front dans la lutte contre le coronavirus, et c’est génial de voir l’industrie britannique des jeux vidéo s’unir pour dire merci à travers cette campagne”, a déclaré la ministre des Industries créatives, Caroline Dinenage.

“Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les sociétés de jeux pour aider à assurer la sécurité des personnes, et je suis ravi que le secteur continue de soutenir le NHS de manière aussi innovante.”

Un site Web a été créé pour l’initiative, à partir de 9h le 29 avril, le personnel du NHS peut entrer son adresse professionnelle sur le site pour accéder à plus de 85 000 jeux dans une variété de genres.

“L’industrie britannique des jeux a été fière de jouer son rôle dans la transmission de ces messages vitaux de santé publique pendant cette urgence nationale. Maintenant, notre communauté s’est de nouveau unie pour dire merci aux personnes vraiment extraordinaires qui composent l’équipe de première ligne du NHS”, a déclaré Ukie. PDG Dr Jo Twist.

“Les sociétés de jeux de toutes tailles et les joueurs du monde entier reconnaissent leur dévouement exceptionnel et espèrent que cette initiative contribuera à les aider à comprendre à quel point ils sont respectés et appréciés.”

Le mois dernier, l’organisme professionnel s’est associé au cabinet d’avocats Sheridans pour une ligne d’assistance téléphonique sur les coronavirus.