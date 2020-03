Ukie s’associe à Sheridans pour la hotline coronavirus

L’organisme britannique de commerce de jeux vidéo Ukie s’est associé au cabinet d’avocats Sheridan pour une ligne d’assistance téléphonique destinée aux entrepreneurs et aux propriétaires d’entreprises touchés par Covid-19.

Comme révélé dans un article de blog, la nouvelle ligne sera ouverte de 10h à 17h entre le 17 mars et le 20 mars – il est gratuit d’appeler la hotline.

“L’épidémie de Covid-19 présente de sérieux défis aux entreprises de jeux. Avec les événements annulés, les problèmes financiers qui se dressent et les temps difficiles à venir pour les entrepreneurs, il est important d’obtenir de bons conseils juridiques pour vous aider à relever les défis”, a déclaré Ukie. .

“C’est pourquoi nous sommes ravis de pouvoir faire équipe avec Sheridans pour ouvrir une hotline de contrat d’urgence pour aider votre entreprise de jeux.”

L’épidémie de coronavirus a fait des ravages dans l’industrie des jeux.

Récemment, Blizzard a confirmé que les matchs de l’Overwatch League seraient joués en ligne uniquement pour éviter les déplacements non essentiels.

Divers événements ont été annulés pour empêcher une nouvelle propagation du virus. Le mois dernier, GDC a été annulé. Cependant, ce mois-ci, un certain nombre d’événements ont été interrompus – E3, Rezzed et Reboot Develop Blue, Minecraft Festival, Game Connection America et plus encore.