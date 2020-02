Nous apportons de bonnes nouvelles pour les fans de Naruto, Bandai Namco a publié une nouvelle bande-annonce japonaise de Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto où ils passent en revue toutes les fonctionnalités qui ont rendu cette série de jeux de combat du populaire ninja orange génial, ainsi que le nouveau contenu qui sera ajouté au jeu avec la sortie de cette version. Vous pouvez regarder la nouvelle vidéo ci-dessous:

Réservez Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto maintenant sur le Nintendo Switch eShop

Mais les nouvelles ne s’arrêtent pas là. Un ninja garde toujours un as dans sa manche! De quoi s’agit-il? Eh bien, il le titre peut désormais être réservé sur le Nintendo Switch eShop! Et d’ailleurs, nous avons accès à de nouvelles informations. Le titre sera au prix de 49,99 € et pèsera un total de 12,2 Go dans le stockage interne de notre Nintendo Switch.

Que pensez-vous du lancement que Bandai Namco a préparé pour le 23 avril? De plus, si nous réservons le titre, nous aurons un accès anticipé à 11 costumes ninja de l’ère Boruto, 22 personnages jouables et Momoshiki et Kinshiki Otsutsuki. Enfin, si vous voulez savoir comment le ninja orange a fait récemment, nous vous laissons avec notre analyse de Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy pour la console hybride Nintendo. À plus!

Voir aussi

Source

Connexes