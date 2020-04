Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto en 10 images

Avec les trois premiers épisodes de la saga Ultimate Ninja Storm déjà sortis sur Nintendo Switch, il reste quelques jours pour boucler le cercle avec Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto. Un titre qui rassemble tout le contenu téléchargeable de Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 et élargit encore le monde du survêtement ninja grâce au contenu de Boruto, sa suite manga et anime.

Pour rendre l’attente plus supportable, nous vous présentons une humble galerie du jeu. Cette galerie est également disponible sur le Nintendo Eshop, vous avez donc deux façons de vérifier l’apparence du jeu sur votre console. Bien que oui, rappelez-vous qu’en général l’expérience change complètement au moment de la vérité.

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto fera ses débuts sur Nintendo Switch prochain 23 avril. Grâce à sa première, il sera possible de revivre le dernier arc de la Quatrième Guerre mondiale Ninja et donner du relief aux nouvelles générations grâce au contenu de Boruto.

Voir aussi

Si la nostalgie est la vôtre, il est également possible de revivre de grandes batailles de Naruto et Naruto Shippude. Cela inclut des moments épiques comme Naruto vs Pain, Deidara vs Gaara ou … des moments douloureux comme Jiraiya vs Pain.

Source

Connexes