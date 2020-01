Ultra Instinct Goku arrive sur Dragon Ball FighterZ pour écraser tout le monde

FighterZ Pass 2 est arrivé à sa conclusion pour Dragon Ball FighterZ lorsque Broly DBS a rejoint le casting le mois dernier. Cependant, dans une tournure surprenante, le nouveau DLC de personnage ne s’arrête pas là! Par V-Jump et comme relayé par Siliconera, Ultra Instinct Goku rejoindra le jeu. L’éditeur Bandai Namco et le développeur Arc System Works dévoileront plus de détails lors des finales du World Tour les 8 et 9 février.

C’est tout ce que nous savons à l’heure actuelle, nous devons donc spéculer. Ultra Instinct Goku pourrait signifier le début d’un FighterZ Pass 3. Ou peut-être que de nouveaux personnages seront publiés de manière aléatoire et fragmentaire à l’avenir. Ou peut-être que Goku n’est qu’une singularité unique pour finaliser définitivement la liste de Dragon Ball FighterZ. Quoi qu’il en soit, nous le saurons dans quelques semaines.

Il y a ceux qui soutiennent que Goku est déjà surreprésenté dans le jeu, tout comme, ahem, Fire Emblem pourrait être surreprésenté dans Super Smash Bros.Ultimate. Néanmoins, Ultra Instinct Goku est la version la plus puissante du héros que nous ayons jamais vue jusqu’à présent dans l’anime, car la forme a été atteinte pour combattre Jiren dans Dragon Ball Super. Je suis ravi de voir à quoi il ressemble lorsque Bandai Namco et Arc System Works lui retirent le couvercle.

Et vous?

