Un accord avec Konami empêche Barcelone de jouer dans le tournoi de charité FIFA 20

Lorsque nous avons annoncé la semaine dernière que les 20 équipes de la Liga espagnole participaient à un tournoi FIFA 20, en réalité, seules 18 y ont participé. Majorque et la grande puissance internationale de Barcelone ont été forcées de se retirer de la compétition pour leurs accords marketing avec la série PES rivale de Konami.

Comme le rapportent l’AS espagnol et l’ESPN Samuel Marsden, alors que Sergi Roberto était censé représenter Barcelone dans le tournoi – qui a finalement levé plus de 140 000 € pour l’UNICEF pour aider à combattre Covid-19 – et Alejandro Pozo de Majorque devait le rejoindre, Konami L’accord avec le PSE a mis un terme à cette situation.

La compétition s’est donc déroulée avec seulement 18 équipes et a finalement été remportée par Asensio du Real Madrid. On ne sait pas si ce sont les clubs au courant de leurs propres accords ou Konami eux-mêmes qui sont intervenus et ont retiré les deux équipes / joueurs.

Barcelone a un accord avec Konami et PES – où le club figure en bonne place dans le marketing du PSE, mais peut toujours apparaître dans la FIFA – qui se poursuivra jusqu’en 2023, tandis que l’accord de Majorque expirera le 30 juin.

Il y a un temps et une place pour des problèmes ridicules liés aux droits du football, et ce n’est certainement ni l’un ni l’autre.

