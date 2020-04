Un acteur de GTA V demande de ne pas croire les rumeurs sur GTA VI

Ces derniers mois, des rumeurs ont circulé concernant Grand Theft Auto et il y a ceux qui disent qu’il y aura un nouvel acompte qui nous emmènera au Mexique et à Vice City. Jusqu’à présent, Rockstar Games n’a rien annoncé à ce sujet, donc un acteur qui a participé à Grand Theft Auto V a demandé à la communauté d’éviter de croire ces informations.

Dans un récent flux Instagram, Ned Luke, un acteur de la voix connu pour avoir exprimé Michael De Santa dans Grand Theft Auto V, a fait référence à des rumeurs sur le prochain Grand Theft Auto. Ce faisant, il a demandé à la communauté de ne pas créer ces informations à moins qu’elles ne proviennent de Rockstar Games.

«Ils disent que GTA VI sera à Vice City. Comment ces personnes obtiennent-elles ces informations privilégiées? Les gens, vous ne comprenez pas? Ne croyez rien de ce que vous voyez sur Internet à propos de BOOSMAN ou de son nom, ou de tout autre type (…) Ils ne disposent pas d’informations privilégiées. Il s’agit simplement de clickbait. Si vous l’entendez de Rockstar, alors vous le savez déjà », étaient les mots de Luke.

@SWEGTA @BadgerGoodger Même l’homme lui-même l’a dit. # GTA6 pic.twitter.com/NfgCqWSHEU

– OhMrZvck (@OhMrZack) 3 avril 2020

Que disent les rumeurs sur GTA VI?

Comme nous l’avons mentionné précédemment, plusieurs rumeurs circulent qui garantissent que Grand Theft Auto VI est le prochain titre de la franchise. En fait, les informations sur le site Web de Rockstar ont fait penser à beaucoup qu’une nouvelle GTA serait annoncée le plus tôt possible.

Ce qui précède ne s’est pas produit, mais cela n’a pas empêché les fans de continuer à spéculer à ce sujet. En fait, beaucoup ont commencé à analyser les nouvelles de GTA OnlineI et y ont conclu que le prochain GTA VI nous ramènerait à Vice City.

Jusqu’à présent, Rockstar Games n’a rien annoncé sur Grand Theft Auto VI. Nous serons en attente et nous vous informerons lorsque nous en saurons quelque chose.

Grand Theft Auto V est disponible pour PlayStation 4, Xbox One et PC, ainsi que sur les plates-formes de console de génération précédente. Vous pouvez en savoir plus sur ce jeu en cliquant ici. D’un autre côté, dans ce lien, vous pouvez voir toute notre couverture de Grand Theft Auto.

