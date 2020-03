Un acteur de The Witcher testé positif pour le coronavirus

Nous sommes en train de planifier une crise sanitaire due à l’épidémie de coronavirus, et compte tenu de la facilité de contagion, couplée à la réponse tardive des gouvernements et des entreprises, le nombre de personnes infectées augmente à chaque instant. Différents secteurs commencent à révéler les cas de contagion et aujourd’hui il a été confirmé qu’un acteur de Game of Thrones et qui fait partie de la deuxième saison de The Witcher, a été testé positif à cette maladie.

Un rapport Tomatazos a révélé la déclaration faite par Kristofer Hivju confirmant qu’il avait été testé positif pour le coronavirus. Selon l’acteur, qui a joué Tormund dans la série à succès Game of Thrones, lui et sa famille sont isolés à la maison en ce moment, et bien qu’ils n’aient aucun symptôme, il manifeste ceux d’un rhume, dans quel Il semble que ce cas ne représente pas un risque pour la vie de Hivju ou de sa famille.

De même, l’acteur a demandé que le danger posé par le coronavirus pour certains secteurs de la population ne soit pas oublié et a appelé à lutter contre la maladie grâce aux mesures d’isolement, de prévention et de nettoyage qui sont déjà appliquées dans le monde.

La situation de Kristofer Hivju a également un impact sur la production de la série The Witcher sur Netflix, car il venait d’être annoncé qu’il serait en charge de donner vie à Nivellen lors de la deuxième saison. En ce sens, il ne faut pas oublier que le tournage de la saison 2 de The Witcher a été suspendu dans le cadre de l’urgence sanitaire.

