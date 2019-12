Un an après, que pensent les pros de Super Smash Bros.Ultimate? – Fonctionnalité

Traditionnellement, un anniversaire d'un an est célébré avec du papier. Ce ne sera certainement pas un problème pour Super Smash Bros. Ultimate’s propre anniversaire d'un an; avec quelques mois à perdre, le jeu de combat de mascottes de Nintendo est déjà le jeu vidéo de combat le plus vendu de tous les temps.

Nintendo a vendu autant d'exemplaires de Smash Bros.Ultimate (15,71 millions) en neuf mois que Street Fighter II (15,5 millions) et ses innombrables itérations se sont vendues sur 28 ans. Ultimate a vendu plus d'exemplaires que les consoles Wii U de Nintendo sur toute la durée de vie de cette machine sur le marché. Ultimate peut presque revendiquer un taux d'adoption ridicule de 1: 3 parmi les personnes qui possèdent une Nintendo Switch.

Très bien, nous comprenons déjà – vous aimez tous jouer beaucoup à Smash Bros. Mais aujourd'hui, nous ne nous concentrons pas sur les 15,71 millions d'entre vous. Au lieu de cela, nous voulions voir comment les «meilleurs des meilleurs» se sentent à propos du jeu après qu'ils ont eu un an pour s'installer avec son approche «Tout le monde est là».

Comment les joueurs professionnels de Smash se sentent-ils sur Ultimate, un an plus tard?

L'année dernière, Nintendo Life a parlé à une poignée de joueurs professionnels, d'organisateurs de tournois et d'annonceurs eSports pour avoir une idée de la façon dont ils se préparaient pour la première du jeu de combat de Nintendo alors inédit. Pour marquer l'anniversaire d'un an d'Ultimate, nous sommes revenus à bon nombre de ces mêmes joueurs (plus quelques nouveaux) et avons suivi bon nombre des questions originales, y compris leurs réactions au soutien de Nintendo à leur scène, qu'ils pensent être le meilleur joueur, ainsi que les meilleurs personnages en 2020.

Voici ce qu’ils ont dit.

Comment les pros jouent-ils à Smash?

Devine quoi? Les smashers aiment se diffuser en jouant à Smash Bros.Ultimate.

Avant la sortie d'Ultimate, il était facile de prédire que le streaming et la création de contenu allaient tous deux s'intensifier pour ce premier jeu Smash Bros. sorti à l'époque moderne d'Internet. La vraie question est de savoir dans quelle mesure le streaming et la création de contenu ont bien fonctionné?

Eh bien, la vue n'est pas terrible du haut. Mais un an plus tard, la communauté concurrentielle dans son ensemble a encore une quantité appréciable de terrain à couvrir, si vous le jugez par d'autres normes d'eSport ou de jeux.

La dernière fois, nous avons utilisé les suiveurs Twitch comme mesure pour voir comment Smash pour Wii U (Smash 4) par rapport à ses contemporains, et par cette mesure – au moins sur Twitch – Smash Ultimate est à peu près le roi du genre de combat.

Voici le nombre de suiveurs pour dix titres de combat pertinents sur Twitch, à compter de cette publication:

Super Smash Bros.Ultimate – 1,6 million

Dragon Ball FighterZ – 1.6 million

Street Fighter V – 1,4 million

Tekken 7 – 1.2 million

Super Smash Bros.Melee – 1 million

Mortal Kombat 11 – 682k

Injustice 2 – 535k

EA Sports UFC 3 – 361k

Jump Force – 113k

Soul Calibur VI – 96k

(Notez que même si Dragon Ball FighterZ et Ultimate partagent une surcharge pour le nombre d'adeptes, Ultimate a tendance à le battre en ce qui concerne le nombre moyen de streamers, et est susceptible de le survivre globalement, du moins si l'existence de Super Smash Bros.Melee sur cette liste est une indication.)

Même si ceux-ci sont loin du nombre de jeux comme Fortnite (50,3 millions), Counter-Strike: GO (19,3 millions), ou League of Legends (22,2 millions), il est assez clair que le grand public a un goût pour Ultimate, poussant le jeu bien au-delà de ce que Smash 4 a accompli en un temps beaucoup plus court. Ceci est en grande partie dû à la base d'installation plus grande du commutateur. "Vous pouvez aller sur Twitch à tout moment et voir quelques smashers avec plus de 100 téléspectateurs en streaming, parfois même plus de 1 000. Beaucoup de gens ont vu leur Twitter doubler, voire tripler », explique Samuel« Dabuz »Buzby à Nintendo Life à propos de l'accomplissement d'Ultimate.

Smash jouit également d'une présence décente sur YouTube, où bon nombre des principaux concurrents individuels bénéficient de montants d'abonnement variant entre 100 et 200k à l'extrémité supérieure. Pas mal!

Gonzalo "ZeRo" Barrios, le meilleur joueur incontesté de Smash 4, qui compte aujourd'hui 819 000 abonnés, malgré une décision de ne pas rivaliser dans le circuit professionnel Ultimate, constitue une valeur aberrante notable. Le fait qu'il ait réussi sans concurrencer met en évidence le changement flagrant dans la façon dont les pros jouent à Smash depuis la sortie d'Ultimate.

Les joueurs de Smash ne sont plus en masse pour pousser le jeu au niveau du tournoi. Ils sont en grande partie passés aux patchs et aux vidéos de réaction au DLC, aux faits saillants des personnages, à des jeux non-Smash et à des mèmes simples. C'est là que l'argent des revenus publicitaires se trouve, et ils sont maintenant en concurrence avec des chaînes non ciblées par Smash Bros. qui publient sur Smash Bros. sur le côté. Le concurrent éternel de Smash Jason «Mew2King» Zimmerman est d'accord avec ce changement de philosophie. "Si, par exemple, M. Game & Watch remporte un grand tournoi ou se comporte très bien … ce pourrait être une bonne idée d'examiner ce personnage, de le rechercher et d'en faire une vidéo." Il ajoute: "À ( la) sortie du jeu, beaucoup de gens veulent faire du contenu comme World of Light ou d'autres modes à un seul joueur… Personnellement, j'ai fait un tour de World of Light sans utiliser Spirits pour le rendre plus difficile et amusant. "

Le barrios «ZeRo» de 23 ans connaît un tel succès dans cette nouvelle approche un an après le lancement d'Ultimate, Facebook vient de le signer pour un contrat d'exclusivité en streaming.

Ravi de partager quelques grandes nouvelles…

Nous faisons le pas.

Venez faire partie de la prochaine étape de notre voyage en streaming sur https://t.co/u94kDaWzVChttps://t.co/XFtHqofZXY

– Tempo ZeRo (@zerowondering) 2 décembre 2019

Et ça marche apparemment assez bien.

Attendez, c'est que 1,1 million de vues pour le flux Facebook de ZeRo en VOD en moins de 24 heures ???

😳😮 pic.twitter.com/GgtxxpMuxn— Bear (TG) (@BearUNLV) 4 décembre 2019

Et c'est la route qui continuera à être prise, car des joueurs phares comme «ZeRo», qui a participé à deux «énormes» tournois Ultimate à ce jour, réalisent correctement qu'ils peuvent littéralement gagner beaucoup plus d'argent en continuant à regarder un tournoi qu'ils ne peuvent. jouer dans un tournoi. (Barrios lui-même n'a pas répondu pour commenter.)

Et cela nous amène au prochain gros titre sur la scène Smash pro un an après.

Où est l'argent?

Littéralement, chaque personne interviewée pour cette pièce a évoqué ce même sentiment sans provocation: la première année de Smash Ultimate n'a pas fait grand-chose pour changer les pots relativement minuscules des tournois Super Smash Bros.

esportsearnings.com répertorie Smash Ultimate sur 1 089 813,75 $ les gains globaux des tournois principaux en 2019. Cela semble beaucoup, non? Ce n'est pas. Ce total est bon pour une 55e place ridiculement basse, malgré près de 1 000 tournois séparés et plusieurs milliers de joueurs inscrits, ce qui éclipse la plupart des autres titres. Si vous cliquez pour voir la liste par vous-même, vous pourriez être choqué de voir certains des titres vieux de plusieurs décennies qui rapportent plus d'argent avec généralement une fraction du montant de la mindshare.

"Le paiement pour Smash Ultimate est carrément embarrassant", déclare Juan "Hungrybox" DeBiedma à Nintendo Life, le meilleur joueur au monde de Super Smash Bros. Melee. «Il est tragique de voir le peu d'argent que les meilleurs joueurs gagnent pour participer à des événements par rapport à l'audience et aux impressions que ce jeu obtient sur une base sociale. C'est une parodie. Cela doit changer. »

Cependant, certains joueurs ont rapidement cité certaines améliorations par rapport aux pools des jeux précédents de la série. "Le paiement des tournois a été meilleur que Smash 4 … mais je pense toujours que c'est trop mauvais par rapport aux autres jeux de combat", nous dit Leonardo "MKLeo" Lopez Perez, le joueur Ultimate le mieux classé un an après. "Beaucoup les gens gagnent plus que moi en 14 ans, simplement en gagnant ou en se classant haut dans un seul événement », déplore Zimmerman.

Donc, bien sûr, les choses vont mieux que le soutien monétaire avare de Smash 64, Melee (à l'époque), et Bagarre. Mais l'argent n'est toujours pas génial.

S'il y a un mérite à jeter la voie à Nintendo quant à la façon dont il a géré ce problème, c'est celui-ci: après Ultimate, la société est à la fois plus consciente et impliquée dans la scène du jeu professionnel aujourd'hui qu'à tout autre moment de sa longue existence. Il gère un compte Twitter eSports officiel où il crie les jeux phares des meilleurs joueurs sur plusieurs jeux. Il a organisé des tournois en ligne intermittents en Amérique, en Europe et au Japon. Nintendo a organisé un événement compétitif fastueux pour coïncider avec l'expo phare de l'industrie du jeu E3, bien que les résultats soient mitigés. Et dans le département si proche mais si loin, Nintendo est un sponsor officiel des principaux tournois de jeux de combat, y compris le jeu phare de combat EVO series. Cette année, c'est en fait Ultimate qui a battu des records d'audience de tous les temps sur EVO avec 279 000 personnes qui ont regardé le set final.

Mais la majorité de tout cela, en particulier la partie où le grand logo Nintendo rouge est officiellement diffusé sur 279 000 moniteurs, tablettes et smartphones, ne doit pas être confondue avec un support complet. C'est du marketing intelligent. Et à la surprise de personne, la sortie d'Ultimate n'a pas aidé à créer un équivalent de la Capcom Cup, avec son prize pool de 250000 $, sans parler de la Starcraft World Championship Series avec 600000 $ ou la Fortnite World Cup sur ce monde de 30 millions de dollars.

Et même s'ils ne sont pas choqués, les pros sont toujours blessés.

"Seuls les meilleurs (joueurs) gagnent suffisamment d'argent pour participer à des événements", explique Buzby. Buzby décrit la fourchette de la 7e à la 13e place, sans parler des 32 derniers ou au-delà, comme sans valeur monétaire. «Ce sont les situations où vous atteignez le seuil de rentabilité ou perdez même de l'argent pour assister aux événements.» Vous songez à aller là-bas et à vous essayer? Eh bien, il est extrêmement difficile de se classer parmi les 16 premiers, même dans un tournoi de 50 participants, sans parler de centaines ou de milliers de participants. Beaucoup de personnes interrogées suggèrent qu'en 2019, la seule façon d'exister en tant que «joueur Smash professionnel» est par le biais de la création de contenu et du parrainage, et non par le placement seul.

Les opportunités de parrainage prennent-elles du retard? En ce qui concerne le parrainage, Victoria «VikkiKitty» Pérez, annonceur professionnel pour divers tournois et événements Smash Bros., a vu un intérêt accru. «Nous avons Cloud9, TSM, Liquid, NRG, eUnited et tant d'autres joueurs talentueux rejoignant de grandes organisations.» Cela s'est également étendu à la scène de mêlée, malgré le fait que les joueurs Smash sont globalement désavantagés par rapport aux streamers qui peuvent être sponsorisé par des fabricants de PC et de contrôleurs plus traditionnels.

Pourtant, peu importe ce qu'ils tiennent dans leurs mains ou portent sur leurs chemises, le niveau de compétence devait être surveillé par bien plus d'un quart de million de personnes, et donc être parrainé, reste à l'échelon supérieur. Sponsorisés ou non, ces smashers génèrent des tonnes de revenus publicitaires pour de nombreuses personnes. Ce n'est tout simplement pas un exploit que Nintendo souhaite parrainer, contrairement à d'autres sociétés de jeux.

«C’est la seule entreprise qui n’investit pas vraiment dans les bonus en pot, même s’ils le peuvent très, très facilement», souligne «Hungrybox», DeBiedma.

Un an après, peu de choses ont changé par rapport au passé en ce qui concerne les perspectives professionnelles continues de Smash, institutionnellement parlant.

Le gameplay est-il bon?

Le gameplay global d'Ultimate est considéré comme un net positif par les pros.

Cette année a vu ce dernier jeu Smash se développer de manière largement similaire au jeu qui l'a précédé, avec toutes ses améliorations difficilement ressenties par la plupart des observateurs occasionnels. Mais ses raffinements subtils à sa stimulation et à sa logique interne ont été fortement ressentis et appréciés par la communauté pro.

"Cela fait un an que Smash Ultimate est sorti et je ne suis pas déçu, c'est le meilleur jeu de smash à mon avis", déclare "MKLeo" Lopez Perez.

«J'adore ce jeu à la fois en tant qu'organisateur, joueur et fan», déclare Bassem «Bear» Dahdouh, directeur eSports d'Esports Arena Las Vegas et co-organisateur de Genesis, EVO, etc. «J'apprécie la grande quantité de personnages faisant partie de la programmation ainsi que les différents jeux de haut niveau qui peuvent être regardés parmi les joueurs professionnels. Le jeu a dépassé mes attentes. »

Dahdouh ajoute qu'il apprécie également les changements dans la fonctionnalité du jeu, pas seulement son gameplay. "Dans un aspect organisationnel, il est plus facile d'organiser des événements pour le jeu, compte tenu de la nature polyvalente du jeu et de plusieurs façons de garantir que tous les personnages sont déverrouillés si une quantité massive de configurations est nécessaire."

Avec (surtout) seulement le plus petit des problèmes ici et là, comme des espoirs nostalgiques pour des modes supplémentaires ou une correction du personnage Hero en rendant son menu à l'écran lisible dans toutes les langues, chaque personne interrogée était d'accord pour dire que la viande de Smash Ultimate fait non seulement un jeu compétitif acceptable, mais un jeu exceptionnel.

Et au cas où vous vous poseriez la question, oui, tous les pros ont dit qu'ils utilisaient exclusivement le contrôleur GameCube.

Comment est le mode en ligne?

S'il y a une plainte majeure que les pros ont à propos d'Ultimate depuis un an au-delà du soutien monétaire, elle a été exprimée haut et fort: la fonctionnalité en ligne doit être améliorée.

"C'est mon plus gros reproche avec Ultimate", commence "Dabuz" Buzby, "En ligne est difficile à utiliser pour la pratique parce que le délai d'entrée natif dans Ultimate, ainsi que le délai d'entrée minimum pour le netplay, l'exécution des ruines et les listes de niveaux de biais difficiles. J'ai vraiment un bon Internet et même quand je joue avec quelqu'un d'autre avec un bon Internet vivant près de chez moi, c'est sensiblement différent (que le jeu local). »Ajoute« VikkiKitty »Perez,« Il est très courant de rencontrer des joueurs avec des connexions Internet instables, ce qui permet qu'ils trichent et gagnent des gains des autres joueurs. »

En plus des plaintes concernant le manque de serveurs natifs et donc le manque de stabilité, il y avait aussi des scrupules avec la fonctionnalité du mode en ligne.

Buzby ajoute: «L'absence d'un vrai classement est un peu décevante, GSP n'est pas un bon substitut, et j'aurais aimé qu'il y ait plus de modes de matchmaking, comme les objets uniquement, les étapes« folles »uniquement, (gratuites pour tous) uniquement, etc. ., au lieu d'avoir à établir vos propres règles et j'espère que vous obtiendrez un match avec eux. Et puisque nous n'avons classé que le jeu ou les arènes, il n'y a pas de mode casual amusant, quelque chose que Smash 4 avait. »

Quel personnage est le meilleur?

Lisez-vous uniquement cet article pour savoir quel personnage vous aidera à battre tous vos amis?

Eh bien, les joueurs professionnels de Smash ne savent pas exactement qui est le meilleur personnage, si une telle chose peut exister parmi une liste de 75. Mais ils ont une assez bonne idée qui peut vous aider.

Les réponses les plus courantes que nous avons entendues en demandant le meilleur personnage étaient Joker, Pikachu et Peach. Certains des autres personnages dont le nom a été le plus fréquemment cité sont Snake, Palutena, Zero Suit Samus et le nouveau venu Terry Bogard.

Qui est «MKLeo» Lopez Perez, le joueur Ultimate le mieux classé qui joue principalement le rôle de Joker, est-il le meilleur personnage?

«Personnellement, je pense que Pikachu et Peach sont les meilleurs personnages. Je me souviens que je pensais que Link était le meilleur … donc je dirais que mon opinion et le méta-jeu ont beaucoup changé depuis le début. »

Cela témoigne de la nature malléable de Smash Ultimate et de l'équilibre de son caractère. Le jeu a vu pas moins de 13 patchs et est également déjà à portée de main de la sortie d'un cinquième personnage téléchargeable.

«Les correctifs de Nintendo sont restés très conservateurs par rapport à tout autre jeu de combat ou eSport – toujours un demi-pas en avant, zéro pas en arrière», explique Kyle «Thinkaman» Brockman, modérateur de Smashboards et contributeur de méta.

"Le patch 3.1 était le plus notable – l'équipe de développement a donné des nerfs modestes à cinq personnages, qui se trouvaient être exactement les cinq premiers personnages selon les opinions agrégées des joueurs professionnels à ce moment-là (c.-à-d. Wolf, Pichu, Peach, Olimar et Lucina) . Chacun de ces personnages se comporte toujours très bien, mais maintenant plus en phase avec les autres personnages principaux. "De cette façon, il décrit l'approche de Nintendo comme attentive, mais lente mais régulière. «Ils se sont concentrés sur le fait de donner des ensembles de buffs de taille moyenne à seulement environ six personnages à la fois. Nous avons généralement vu des sauts faibles mais évidents dans les performances du tournoi, mais jamais rien déstabilisant. »

Le fait que Nintendo ajuste les personnages en réponse aux résultats réels du tournoi est une révélation pour de nombreux joueurs qui s'étaient habitués à équilibrer les changements pour des personnages apparemment aléatoires dans les jeux Smash précédents. Et le fait qu'Ultimate ait fait un excellent travail pour être équilibré avec une équipe aussi énorme est franchement, un exploit jamais réalisé auparavant dans un jeu de combat avant lui.

«Malgré 75 personnages uniques – 75 chances de bousiller la balance – les choses vont plutôt bien. L'année dernière, 59 personnages ont été joués dans le top 8 des tournois nationaux; 67 si vous incluez les grands pays régionaux et les pays de taille moyenne comme l'Australie. Ce sont des chiffres franchement incroyables », ajoute Brockman.

Il existe bien sûr des listes de niveaux pour Ultimate. Mais si vous êtes assez bon avec un personnage, il y a de fortes chances que vous puissiez aller sur le terrain et modifier la liste des niveaux … peut-être à lui seul. Fonce.

Qui sont les meilleurs joueurs?

Le personnel a-t-il beaucoup changé de Smash 4 en Ultimate? Parmi les questions du sondage, nous avons demandé aux meilleurs joueurs qui, selon eux, étaient les meilleurs.

Buzby résume la scène générale comme suit: «Le classement entre la fin de Smash 4 et Ultimate est largement le même chez les joueurs américains, mais très différent pour les joueurs internationaux.»

Sur qui se classe spécifiquement, «Bien que la commande soit différente, les joueurs qui ont bien évolué vers Ultimate sont MKLeo, Nairo, Tweek, Marss, Samsora, Cosmos, Void, Esam, (et moi-même). Les personnes qui ont eu le moins d'impact sur le classement sont malheureusement MR, Larry, Komorikiri et KEN. Enfin, les nouveaux noms ou personnes qui ont connu une forte augmentation des résultats entre les jeux sont Zackray, Gluttony, Shuton, Maister et Dark Wizzy. »

"Hungrybox" DeBiedma fait écho à une grande partie de ces sentiments tout en examinant la scène qui a vu certains joueurs comme ZeRo partir pour la création de contenu plutôt que de jouer de manière compétitive. «Le Japon est toujours très, très puissant. MKLeo est toujours le dieu des deux jeux. Nairo est un joueur de premier plan. Tweek maintenant (est) l'un des meilleurs. La seule chose (je pense) qui ne changera pas (à l'avenir) … est MKLeo étant le meilleur et Samsora étant le top trois. »

Et Melee?

La question qui persiste toujours entre les titres Smash est de savoir si Super Smash Bros.Melee – le jeu hyper compétitif de longue date sorti en 2001 – sera finalement mis au repos par la nouvelle version.

Eh bien, si vous l'attendiez, cela ne se produit pas. Après un an dans Ultimate, Melee ne va nulle part. À certains égards, il est plus grand que jamais. Et contrairement aux temps passés, les joueurs semblent plutôt satisfaits de cette coexistence.

«(La sortie d'Ultimate) n'a été bonne (pour Melee), je pense», explique DeBiedma, «Hungrybox», toujours le meilleur joueur de Melee sur la scène. «L'accent mis sur les tournois qui se déroulent est davantage orienté vers Ultimate, mais Melee a coexisté pacifiquement avec Ultimate pendant un certain temps. Et à de nombreux événements, Melee n'a pas seulement égalé l'audience, dans certains cas, elle a en fait eu une audience plus élevée … ce qui est vraiment, vraiment intéressant à voir. "

De nombreux joueurs ont déclaré avoir joué à l'un des jeux Ultimate ou Melee avec désinvolture, bien qu'un seul interrogé ait déclaré qu'ils continuaient à jouer les deux jeux à un niveau élevé.

«J'ai décidé d'arrêter de jouer à Melee pendant un an pour jouer à Ultimate car je voulais faire quelque chose de différent et de nouveau. Cependant, parfois, je trouve que changer de jeu peut être difficile, car je fais souvent différents types de «DI de survie» dans chaque jeu … ce qui peut me nuire dans les tournois car cela change ma mémoire et mes habitudes musculaires récentes. »Dit« Mew2King ”Zimmerman, un concurrent fréquent des deux jeux à un niveau élevé. Il décrit le plus grand obstacle à la double concurrence comme la différence technologique entre les titres.

«La partie la plus difficile pour moi entre les changements de jeux Smash est la différence de retard d'entrée. Melee a un retard d'entrée très minime, alors que Ultimate a de nombreuses images de retard d'entrée, et je trouve cela difficile, personnellement. "

Pourtant, de plus en plus de joueurs de la communauté Melee font le saut. Dit «MKLeo» Lopez Perez sur cette symbiose, «Melee a toujours été un plaisir à regarder et je suis heureux que des gens comme Leffen, Armada et Plup soient maintenant dans la communauté Ultimate.»

C'est le paysage que DeBiedma prévoit pour toutes les scènes Smash à l'avenir. "Je pense que pour le reste du temps, tant qu'il n'y aura pas de réédition, ou HD (version), ou toute véritable suite de Melee, les majors Smash auront toujours Melee et" insérer le plus récent titre Smash ici ". Nous sommes fiers des jeux qui sont spéciaux. »

Quelle est la prochaine étape pour les pros d'Ultimate?

Un an après, les pros continuent d'apprendre, de jouer et de s'adapter. Dans une année folle qui a vu ce jeu de combat décoller financièrement d'une manière sans précédent, les futurologues curieux peuvent simplement prendre chaque section de cet article et le multiplier. Ce n'est pas sorcier.

Il y aura plus de contenu sur YouTube et Twitch, Ultimate sera présenté dans plus de tournois de grands noms, il y aura plus de listes de niveaux et il y aura beaucoup plus de DLC. Nintendo a déjà annoncé cinq autres personnages au-delà des cinq autres déjà promis, en fait.

Les seules choses qui ne sont pas garanties en 2020 et au-delà sont les autres choses que Nintendo contrôle elles-mêmes: l'itération des fonctionnalités en ligne et l'impulsion financière pour les passionnés de continuer à participer aux tournois et à participer à des compétitions, à moins qu'ils ne soient également des créateurs de contenu à temps partiel ou à temps plein ou annonceurs.

«Nous avons besoin du soutien des développeurs. Je ne saurais trop insister là-dessus », explique« Hungrybox »DeBiedma. "Nintendo, étant donné les ressources dont ils disposent et compte tenu de ce que toutes les autres sociétés qui créent des jeux de combat (ont) fait – que ce soit Capcom pour la Capcom Cup, par exemple, ou l'une des énormes Mortal Kombat Cup qui sont exécutées, nous avons besoin d'un développeur soutien."

Certains joueurs ont suggéré qu'un circuit parrainé par des professionnels apporterait l'organisation, le parrainage et la structure nécessaires à ces joueurs et commentateurs. Il n'y a aucune indication à l'horizon.

Dans l'ensemble, les pros jouent au même jeu que vous, et ils semblent l'aimer et le pousser aussi loin que le jeu peut aller. C'est juste que lorsqu'ils démarrent le jeu, ils disent qu'ils sont intéressés à trouver comment mettre à profit leurs compétences inégalées pour jouer, parler et organiser Smash Bros.dans un paysage économique qui les récompense de plus en plus pour leur dévouement, mais aux côtés d'un développeur qui continue de les tenir à distance.

Et c'est donc ce que les joueurs professionnels de Smash ont à l'esprit ces jours-ci: en 2020, Nintendo est maintenant le propriétaire du jeu de combat le plus populaire de tous les temps. Que vont-ils en faire?

Nous tenons à remercier chaleureusement Robert Paul de nous avoir permis d'utiliser ses incroyables photos pour illustrer cette pièce, ainsi que tous les participants qui ont partagé leurs réflexions sur cette pièce.

