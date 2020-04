Un ancien chef Xbox remet en question la conception de la manette PlayStation 5

Étant donné que Sony n’a pas montré la conception officielle de la PS5, la révélation de son contrôle, désormais connu sous le nom de DualSense, a attiré l’attention de l’industrie il y a quelques jours et les opinions ont été immédiates. L’un d’eux a été publié par un ancien chef bien connu de Xbox, Albert Penello, qui n’a pas manqué l’occasion de s’exprimer autour du contrôleur PS5, sa similitude avec le contrôle de la Xbox One et de la série X et a également remis en question certaines de ses caractéristiques.

À travers une série de publications sur son compte Twitter officiel, Albert Penello, qui était directeur marketing de Xbox jusqu’en 2018, a réagi à la révélation de DualSense concernant sa conception et certaines de ses fonctionnalités. Dans un premier temps, Penello a salué la démarche de Sony en termes de design, considérant qu’il est très proche de celui du contrôle Xbox One, soulignant que ce contrôle est devenu un standard en termes de confort, il a donc assuré que les utilisateurs de la console Sony n’aura pas à s’inquiéter à cet égard.

Je vois les MEME sur la comparaison des manettes Xbox, mais la nature des facteurs humains orientera les conceptions dans cette direction.

Je pense que la forme se révélera assez confortable. https://t.co/jBD5MhyssA

– Albert Penello (@albertpenello) 8 avril 2020

Selon Penello, le microphone de DualSense est une source de doute

Cependant, dans des publications ultérieures, l’ancien directeur a remis en question certaines caractéristiques du DualSense qui, de son point de vue, représentent certains inconvénients jusqu’à ce que sa fonctionnalité soit démontrée. En ce sens, Penello a souligné le point de déclenchement des déclencheurs et la conception des poignées, en particulier pour ceux qui ont de grandes mains. Il a également remis en question l’intégration du microphone car, en théorie, cela semble être une bonne idée, mais en pratique, cela pourrait être différent, d’autant plus qu’il a été présenté comme une option pour éliminer un casque. Enfin, Penello a regretté qu’il n’ait pas été révélé si le DualSense serait compatible avec PlayStation VR et PS4.

Les inconvénients

– Reposant sur les déclencheurs.

– Je m’inquiète de la ligne de séparation qui descend les poignées. Si vous avez des mains plus grandes, cela pourrait créer un inconfort dans le Thenar.

– Mic semble bon en théorie, comment utile dans la pratique?

– Est-ce que cela fonctionne avec VR?

– Retour compat avec PS4?

– Albert Penello (@albertpenello) 8 avril 2020

