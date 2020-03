Un ancien contre-attaquant brésilien condamné à 116 ans de prison pour fraude

Shayene Victorio, alias «shAy», s’est fait un nom dans le circuit professionnel brésilien de Counter-Strike. Cependant, cette réputation de construction est actuellement en pleine évolution.

Des informations ont été communiquées, à l’origine sur ESPN, selon lesquelles l’ancien professionnel brésilien a été condamné à une peine de 116 ans de prison dévastatrice à la suite d’accusations de fraude. Selon ESPN, Victorio a géré une boutique en ligne entre 2013 et 2017. Sa condamnation était due au fait que 118 clients n’avaient pas reçu les marchandises qu’ils avaient achetées.

Bien que l’ancienne pro du jeu ait été condamnée, en raison du système juridique du pays, elle n’a pas encore été arrêtée. Elle n’est pas non plus en garde à vue. ESPN explique qu’en vertu de la loi brésilienne, elle est en mesure de faire appel de la condamnation. Si elle perd tous ses appels, elle commencera alors sa peine de prison. Cependant, le plus longtemps qu’elle peut servir est de trente ans. Il s’agit de la durée maximale d’une peine d’emprisonnement au Brésil, quelle que soit la durée de la peine d’origine.

Le scandale de Shay

Victorio a fait ses débuts dans l’esport Counter-Strike en 2008. Elle a été qualifiée de pionnière sur la scène brésilienne et a pris sa retraite l’an dernier de Counter-Strike: Global Offensive. Depuis, elle travaille en tant qu’influenceuse et streameuse.

Sur son Instagram personnel, Victorio a déclaré à ses fans en ligne bien-aimés qu’elle n’avait pas été arrêtée. Elle a également ajouté qu’en raison d’une mise à jour de son procès en cours, elle ne serait pas arrêtée et n’est en aucun cas «une fugitive», affirmant que «son travail est son image».

Victorio a continué d’expliquer sur son Instagram qu’elle fait (et fera toujours) des émissions régulières. Elle a ajouté qu’elle était bien connue dans la communauté Counter-Strike du pays et qu’elle n’était pas dans un endroit difficile à trouver. Elle a conclu, y compris que son ex-mari était principalement responsable du problème. “Il a pris la responsabilité à 100%.”

Selon le site Web brésilien populaire UOL (et un article concernant AFK Gaming), l’avocat de Victorio pour l’affaire a publié une nouvelle déclaration cette semaine, écrivant qu’il s’agissait d’un problème d’administration des affaires et que la société actuelle avait fait plus de 10 000 réussites. ventes et livraisons dans les délais susmentionnés. L’avocat a également affirmé que son client avait été injustement diffamé en ligne et fera appel de la peine.

Lorsque d’autres mises à jour surviendront dans le cas, nous serons sûrs de vous tenir au courant!

Pour plus de nouvelles sur l’e-sport, suivez ESTNN sur Twitter, Facebook et Instagram.