Un ancien directeur d’Animal Crossing enseigne maintenant aux enfants comment coder

Il y a deux ans, le directeur d’Animal Crossing, Isao Moro, a démissionné de Nintendo et n’a pas révélé la raison et ce qu’il prévoyait de faire pour vivre.

Nous avons maintenant appris la raison de sa démission et ce qu’il a fait au cours des 2 dernières années. Moro et sa famille ont déménagé à Okinawa, une île détachée du Japon continental, et ont changé d’occupation.

Moro voulait déménager dans une île au sud du Japon, et sa famille avait également le même désir. Ce ne fut pas une tâche facile car ils ont dû retirer leur fils de l’école et le transférer dans une nouvelle école. Moro et sa femme aimaient aussi la plongée, ce qu’ils pouvaient facilement faire à Okinawa.

Moro enseigne maintenant aux enfants comment coder à l’Atelier Yu, un institut qu’il a créé. Sa classe se compose de 30 enfants à l’école primaire et au collège. Les langages de programmation enseignés incluent LEGO Boost et Scratch. L’épouse de Moro enseigne également la peinture à l’Atelier Yu à Okinawa.

