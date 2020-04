Un ancien responsable américain accuse la Chine d’avoir acheté le contrôle piraté de la PS4

Aussi délicate que soit la question de la pandémie de COVID-19, certaines personnes ou secteurs ont profité de l’occasion pour exprimer leur xénophobie et transformer cette question en conflit avec un pays. Malheureusement, cela crée plus de bruit en ce qui concerne les personnalités politiques, et cette fois, un ancien responsable du gouvernement américain a donné de quoi parler en blâmant la Chine après avoir reçu le contrôle piraté de la PS4.

Un rapport de Kotaku a révélé le poste avec lequel Ari Fleischer, attaché de presse de la Maison Blanche sous l’administration George W. Bush, a enflammé l’humeur des médias sociaux après avoir blâmé la Chine pour un contrôle pirate de la PS4. Selon le message, Fleischer a acheté une PS4 pour ses enfants et a décidé de compléter le package en achetant un deuxième contrôleur sur Amazon. Lorsque le produit est arrivé, l’ancien responsable s’est rendu compte que le contrôle ne fonctionnait pas et après l’avoir examiné, il s’est rendu compte qu’il était un pirate, ce qui est évident car il n’a pas les logos officiels de la PlayStation et a des chiffres de boutons incomplets.

Plein de colère, Flesicher n’a pas tardé à exprimer sa colère sur les réseaux sociaux et à travers son compte Twitter a publié ce qui suit: “Une autre raison de se méfier de la Chine. Nous avons acheté à nos enfants une PS4 et reçu un deuxième contrôle sur Amazon. Le contrôle Il a été fabriqué en Chine, bien sûr, et cela n’a pas fonctionné. Il n’a jamais fonctionné, car c’est faux. “

Immédiatement, la réponse des partisans a été immédiate et certains ont critiqué l’ancien fonctionnaire pour s’être exprimé de cette manière sur la Chine au milieu de la pandémie de COVID-19, tandis que d’autres se moquaient de lui pour ne pas avoir soigneusement examiné le type de publication qui Il offrait un contrôle et, évidemment, n’étant pas un produit vendu et expédié par la boutique en ligne, il est soumis à ce type de situation.

“Une autre raison de se méfier de la Chine: nous avons acheté une nouvelle voiture mais elle n’avait que trois roues, alors j’ai acheté une quatrième roue d’Amazon. La roue a été fabriquée en Chine bien sûr – et elle ne fonctionne pas. Elle n’a jamais fonctionné. indésirable. “pic.twitter.com/MC3TfLcpSO – Rami Ismail (@tha_rami) 19 avril 2020

Après avoir vu la controverse qui s’était créée, Fleischer a supprimé sa publication, mais il était trop tard et, comme nous le savons, Internet ne pardonne pas.

Dans des nouvelles connexes, nous vous rappelons cet incident qui s’est produit dans notre pays, où une femme a demandé un interrupteur sur Amazon comme cadeau d’anniversaire pour son mari, mais a plutôt reçu un nettoyant polyvalent, bien que plus tard, la société ait répondu par l’erreur.

