Un artiste incroyable crée une sculpture sonore de style film avec un stylo 3D

Vous êtes excité pour le prochain film de Sonic the Hedgehog qui sortira le mois prochain? Eh bien, vous n’êtes guère seul – voici un fan fantastique dont l’hommage au flou bleu pourrait faire honte à tout le monde!

Sanago, un artiste talentueux, a récemment dévoilé son incroyable travail sur une sculpture du film Sonic! La partie la plus étonnante est de voir tout cela avec un stylo 3D, que Sanago utilise pour créer le corps, la fourrure et plus encore de Sonic – pièce par pièce!

Découvrez-le ci-dessous:

Qu’est-ce que tu penses? Aimeriez-vous créer vous-même une statue comme celle-ci? N’hésitez pas à partager vos réflexions ci-dessous!

