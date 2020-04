Un auteur d’Outer Wilds a officiellement offert une opportunité à l’Obsidian d’Outer Worlds Office après sa sortie

Kelsey Beachum, le concepteur narratif pour Outer Wilds, a un nouveau travail – elle travaille maintenant pour Obsidian, le développeur de The Outer Worlds. Oui, nous avons dû revérifier pour nous assurer de bien faire les choses.

Beachem, dont le travail sur Outer Wilds a été décisif pour qu’il soit déclaré l’un des meilleurs jeux de 2019, n’a pas dit sur quel jeu elle travaillera chez Obsidian, mais considérant que Microsoft veut transformer The Outer Worlds en une franchise, c’est il est probable qu’une suite soit prévue.

Si vous mélangez toujours ces deux noms de jeux, au fait, Beachum a une paire de phrases mnémoniques pour vous.

Devinez quoi, chers humains, Obsidienne A EMBAUCHÉ MON VISAGE DANG

C’est ma première semaine et je suis tellement excité

(Ne vous inquiétez pas non plus, je travaille sur un mnémonique plus clair. Peut-être: «Obsidian est le studio pour lequel je w * O * rk, et ils ont fait The Outer W * O * rlds»?) Https://t.co/ 3NkhMx79kN

– Kelsey Beachum (@VanKelsing) 15 avril 2020

Les deux jeux sont maintenant disponibles sur Xbox Game Pass, ainsi que sur PS4 et PC.

