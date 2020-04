Un autre créateur mondial partage des images de voitures jouets qu’il a utilisées pour créer des jeux vidéo

Capture d’écran: Digital Lounge

Au cours du week-end, le concepteur de jeux Éric Chahi a partagé des images de lui jouant avec une petite voiture qui a été utilisée pour donner vie à l’une des cinématiques du jeu d’aventure scifi des années 90 Another World. C’est un regard cool sur ce qui se passe dans les coulisses de l’animation de jeux classiques.

1991, Another World résiste remarquablement bien, en partie grâce à son utilisation de la rotoscopie. Le terme fait référence à la pratique consistant à prendre des images enregistrées et à les animer pour les rendre plus réalistes. (Pensez au classique culte des années 80, Fire and Ice ou Early Mortal Kombat.) Chahi a utilisé la rotoscopie pour enregistrer des modèles de jouets et les transformer. les transformer en scènes soigneusement animées qui forment la base du récit d’un autre monde.

Le tweet de Chahi était un gif d’un gif plus long précédemment publié par l’animateur de Last of Us 2 Jonathan Cooper, montrant plus en détail l’utilisation de la rotoscopie par Chahi.

Sur quoi dépensez-vous votre contrôle de stimulation?

Another World raconte l’histoire d’un jeune scientifique essayant de découvrir comment la vie sur la planète a commencé, seulement pour que son expérience le transporte dans un monde étranger étrange plein de monstres dangereux et d’un ordre social fasciste. Il n’y a presque pas de mots dans le jeu, et le peu de narration qui existe est presque entièrement transmis à travers ces cinématiques minimalistes et étrangement réalistes. C’est incroyable de voir comment Chahi a pu les produire à l’aide de séquences réelles qui, dans leur forme originale, étaient banales.

Si vous voulez en savoir plus, Cooper écrit qu’il a interviewé Chahi sur la rotoscopie dans son livre GAME ANIM: Video Game Animation Explained.

.