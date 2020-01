Un autre des jeux TwinBee de Konami rejoint la série d’Arcade Archives

Vers la fin de l’année dernière, Hamster a ajouté le tournage vertical à défilement horizontal de Konami TwinBee à sa collection d’Arcade Archives sur la Nintendo Switch. Maintenant, pour faire le suivi, il a décidé de publier Cloches et sifflets.

Bien que les deux titres semblent n’avoir rien en commun, Bells & Whistles est en fait la cinquième entrée de la série TwinBee et est connu sous le nom de Detana !! TwinBee au Japon. La prémisse de cette version de 1991 est à peu près la même – obligeant le joueur à tout tirer en vue.

Voici quelques informations supplémentaires à ce sujet du PR officiel, et ci-dessous quelques captures d’écran dans le jeu:

Collectez des cloches pour recevoir toutes sortes de power-ups ou de puissants Charged Shots et utilisez-les pour sauver la planète Mel de l’invasion de l’extraterrestre Iva. Pendant le jeu en coopération, TWINBEE et WINBEE peuvent travailler ensemble pour utiliser des attaques spéciales Power Up.

Bells & Whistles vous coûtera 7,99 $ / 6,29 £, prend en charge jusqu’à deux joueurs et doit sortir demain le 16 janvier.

Allez-vous l’ajouter à votre bibliothèque de jeux rétro sur le Switch? Dites-nous ci-dessous.

