Un autre FPS WW1 veut entrer dans les tranchées

La plupart des jeux de la Première Guerre mondiale finissent par avoir très peu à voir avec la Première Guerre mondiale, car dépeindre le conflit avec précision serait à la fois cauchemardesque et incroyablement ennuyeux. Beyond The Wire, un nouveau FPS multijoueur, semble essayer de pénétrer directement dans les tranchées que tant d’autres jeux veulent éviter.

Développé par Offworld Industries, la même équipe derrière The Squad et Post Scriptum, Beyond the Wire les voit voyager plus loin dans le temps jusqu’à la Première Guerre mondiale, avec des batailles qui soutiennent jusqu’à 50v50 joueurs, du chlore gazeux, des pelles et beaucoup de boue.

Vous pouvez vous inscrire à un accès anticipé sur Steam ici, avec une version complète prévue pour 2021-2022.

.