Un autre gros match, Dying Light 2, a été retardé

Dying Light 2 a été retardé jusqu’à … dans le futur. Initialement prévu pour une sortie au printemps 2020, le jeu n’a plus de date de sortie. C’est encore un autre gros match qui a été retardé ces dernières semaines.

Dans une lettre annonçant le retard, le PDG de Techland, Paweł Marchewka, a expliqué que le jeu avait besoin de plus de temps de développement et qu’il aurait plus d’informations dans les mois à venir.

Dying Light 2 rejoint une liste croissante de jeux qui ont été retardés récemment, notamment le remake de Final Fantasy 7, The Avengers et Cyberpunk 2077. Il y a de fortes chances que ce ne soit pas le dernier gros match à voir un retard.

Bien que les retards puissent parfois aider les développeurs à améliorer les jeux, ils peuvent également entraîner plus de temps de crise.

