Un autre homme d’affaires vétéran de PlayStation en Europe quitte l’entreprise et se rend chez TT Games

Michael Denny a passé plus de 25 ans chez Sony. J’ai supervisé certains des principaux développements européens de l’entreprise.

Le portail britannique MCV a confirmé queWarner Bros.a annoncé une signature de luxe pour la vice-présidence et la gestion de son studio TT Games, en charge de la franchise LEGO millionnaire et toujours lucrative: il s’agit deMichael Denny, un classique dePlay StationySonysur le territoire européen, qui change d’air aprèsplus de 25 ans dans l’entreprise japonaise.

Le dernier poste de Denny au cours de sa longue carrière chez Sony a été le vice-président senior duStudios mondiaux en Europe, ce qui lui a permis de superviser certains des jeux PlayStation exclusifs fabriqués dans le Vieux Continent. Entre autres, ceux deGuerilla,Molecule Mediaou ceux développés dans les studios britanniques de l’entreprise.

Denny a expliqué que “TT Games est un studio avec lequel j’ai travaillé à mes débuts sur PlayStation, et c’était génial de voir comment il est devenuune étude de classe mondiale. En association avec l’équipe de direction de l’entreprise, je suis très enthousiasmé par l’opportunité d’aider à créer une nouvelle vision pour TT et à l’amener au studio.à une autre phase réussie de son évolution“

“Après 25 années incroyables avec PlayStation, où j’ai eu le privilège de travailler avec de nombreuses personnes incroyables et des équipes incroyablement talentueuses,Je voulais porter mon expérience vers une nouvelle opportunité“a commenté l’homme d’affaires dans un communiqué de presse. Le président deWarner Bros.Interactive,David HaddadIl a également célébré la nouvelle signature: “La vaste expérience de Michael dans le développement de jeux et le leadership en studio, couplée à sa connaissance de l’industrie du jeu, font de lui le candidat idéal pour ce rôle important.”

Avec Michael Denny, il y a quatre victimes importantes d’entrepreneurs chevronnés qui ont quitté ou changé de poste de responsabilité dans l’entreprise au cours des derniers mois. Shawn Layden, Shuhei Yoshida et Atsushi Morita ont précédé Denny.

En savoir plus sur: Sony, TT Games et Playstation.

.