Un autre studio important a retiré ses jeux Nvidia GeForce Now

Nvidia GeForce Now a rencontré quelques inconvénients lors de son lancement complet. Tout a commencé quand Activision Blizzard a supprimé par surprise le support de ses jeux pour le service de streaming. Maintenant, une autre étude importante vient de faire la même chose.

Pour cette raison, il n’est plus possible de jouer à la plupart des jeux Bethesda via Nvidia GeForce Now. Pour une raison quelconque, les utilisateurs du service ont réalisé que seul Wolfenstein: Youngblood travaille toujours avec le service, mais les autres titres ne sont plus compatibles.

Dans le cas d’Activision Blizzard, Nvidia a expliqué que tout était un malentendu et que la société avait demandé de retirer ses jeux. Compte tenu de cela, on pense que la même chose s’est produite avec Bethesda, qui veut sûrement d’abord parvenir à un accord avant de rendre ses jeux compatibles.

Malgré cela, on ne sait pas avec certitude pourquoi Wolfenstein: Youngblood fonctionne toujours bien, mais Nvidia a confirmé la compatibilité du jeu avec son service. “N’oubliez pas que la plupart des titres Bethesda Softworks seront supprimés du service GeForce Now aujourd’hui. Wolfenstein: Youngblood restera pour tous les membres du service”, a déclaré Nvidia.

La société n’a pas donné plus de détails sur la situation ni donné d’indices sur la possibilité que les jeux Bethesda reviennent dans un proche avenir. Nvidia a récemment expliqué que les studios cherchent à contrôler leur contenu et que c’est à eux d’éliminer ou non leurs jeux Nvidia GeForce Now.

En fait, la société a révélé hier que son service compte déjà plus d’un million d’utilisateurs et qu’il y a environ 1500 jeux qui seront bientôt compatibles avec lui. Parmi la liste des versions majeures figure Cyberpunk 2077.

Recherchez plus de nouvelles liées à GeForce Now dans ce lien. D’un autre côté, vous trouverez ici plus d’informations sur Nvidia et ses prochaines versions.

.