Un autre Super Smash Bros.Melee Major interdit la fameuse technique des grimpeurs sur glace

Gif: Nintendo (Kotaku

Les concurrents de Super Smash Bros ont des idées très précises sur la façon dont ils pensent que leurs jeux devraient être joués. Vous en avez probablement déjà entendu parler auparavant: aucun élément, délais et étapes spécifiques, etc. Il y a ensuite le «wobbling», qui est une technique de haut niveau Super Smash Bros. Melee utilisée par les joueurs de Ice Climbers; c’est controversé depuis sa découverte il y a des années. La conversation entourant sa légitimité s’est encore plus durcie avec la récente révélation que l’oscillation sera interdite lors d’un autre tournoi majeur.

Après que la règle ait été repérée sur la page d’inscription de l’événement, l’organisateur de la série de tournois de Pound Michael “Nintendude” Brancato a confirmé la semaine dernière sur Twitter que la compétition instituera une nouvelle interdiction de vacillement lors du prochain versement de 2020, qui est prévu pour avril. Ce changement survient malgré le fait que Brancato soit lui-même un joueur de longue date des grimpeurs sur glace, ainsi qu’un joueur qui n’est pas d’accord avec les arguments communs de la communauté pour interdire la technique.

“C’était une décision collective de groupe parmi le personnel de la Livre”, a déclaré Brancato à Kotaku via un message privé. “Je soutiens la décision du groupe même si elle n’est pas nécessairement conforme à mon opinion personnelle sur la question. Je ne pense pas qu’il y ait clairement une bonne ou une mauvaise position car les deux parties ont des arguments solides. Le plus important est d’être minutieux et transparent. C’est pourquoi nous nous sommes assurés que les règles étaient disponibles lors de l’ouverture de l’enregistrement et que la définition de l’oscillation était aussi claire et précise que possible. »

Wobbling, qui a été nommé pour le compétiteur vétéran Robert “Wobbles” Wright vers 2006 après avoir popularisé son utilisation, est une technique de grimpeurs sur glace qui permet au duo glacial de piéger les adversaires dans une série infinie de prises, garantissant l’élimination de tout combattant qui se retrouve pris à l’autre bout de la boucle. Les infinis, ou combos qui s’étendent indéfiniment, sont une vue courante dans les jeux de combat traditionnels et, dans le cas de jeux comme Marvel contre Capcom 2, souvent considérés comme faisant partie intégrante de la compétition. La communauté Smash ne voit pas les infinis de la même manière, cependant, et est aux prises avec la décision d’interdire l’oscillation depuis aussi longtemps que je me souvienne.

Les deux côtés du débat vacillant ont fait valoir de bons arguments. Les partisans de la technique pensent qu’elle devrait rester légale en raison de la façon dont elle élève les grimpeurs de glace dans un jeu où seulement une poignée de personnages sont considérés comme viables dans un jeu de haut niveau, tandis que les détracteurs pensent que la capacité de l’oscillation de ralentir le jeu normalement rapide ramper est au détriment des concurrents et des spectateurs. Il y a aussi la question de l’équité. Bien que les jeux de combat visent en grande partie à réduire la capacité de votre adversaire à riposter, certains joueurs sont d’avis que le vacillement n’est qu’un pas de trop en raison de sa nature incontournable.

Aucun organisme officiel n’est impliqué dans la décision de la meilleure façon de jouer à Super Smash Bros.Melee, mais en 2017, Brancato et un groupe d’éminents collègues organisateurs de la communauté se sont réunis pour produire l’ensemble de règles recommandé. Cette série de lignes directrices établit les règles de base pour la compétition de mêlée et comprend la chose la plus proche d’une solution à la controverse en cours. Par un vote de 4-1, le comité des règles recommandées a accepté de rendre le vacillement légal, et bien que personne ne soit incité à utiliser ces protocoles – ce n’est pas comme si quelqu’un allait punir les organisateurs d’événements pour avoir expérimenté les heures de match ou quoi que ce soit – ils ont été un premier pas important vers l’unification d’une scène qui a toujours ressemblé davantage à un groupe de cités-états indépendantes qu’à une nation collective. Le wobbling continue d’être interdit dans une autre grande série de tournois connue sous le nom de Genesis, par exemple, car il appartient généralement à chaque organisateur de tournoi de déterminer la manière dont il organise la compétition lors de ses événements.

Bien que des protocoles soient en place pour permettre des modifications à l’ensemble de règles recommandé à l’avenir, Brancato ne se voit pas changer son vote sur l’oscillation quand et si le moment vient, même si le tournoi pour lequel il est le plus connu continue de l’interdire. Juste une autre journée farfelue dans le monde de la compétition de jeux de combat.

.