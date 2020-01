Un autre test multijoueur de Mario Kart Tour arrive, et vous êtes invité

Nintendo a révélé que Visite de Mario Kart devrait présenter un deuxième test bêta pour ses prochaines offres multijoueurs, et cette fois, tout le monde peut s’amuser.

Nous savons que la course multijoueur est prévue pour l’application depuis son lancement en septembre de l’année dernière, mais elle n’est toujours pas arrivée en pleine forme. Un premier test bêta a été mis en place en décembre, mais seuls ceux disposant d’un Mario Kart Tour Gold Pass pouvaient y participer.

Heureusement, vous n’aurez pas besoin d’avoir cet abonnement pour vous inscrire en ce moment:

Un deuxième test multijoueur est en cours, et cette fois tous les joueurs peuvent participer, pas seulement les abonnés du #MarioKartTour Gold Pass. De plus amples détails seront publiés ici et bientôt en jeu, alors attachez votre ceinture et démarrez vos moteurs! pic.twitter.com/8l3YVEabll— Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) 21 janvier 2020

Comme indiqué par Nintendo, de plus amples détails sur la façon dont cela fonctionnera exactement apparaîtront dans le jeu “bientôt”, alors assurez-vous de garder un œil si vous souhaitez l’essayer. Nous espérons qu’une version complète du mode multijoueur suivra à un moment donné cette année, mais nous devrons attendre et voir.

Chargez-vous toujours l’application chaque jour? Aimez-vous votre temps avec elle, ou avez-vous commencé à vous fatiguer un peu maintenant? Faites-nous savoir comment vous vous en sortez dans les commentaires.

