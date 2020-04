Un brevet suggère que Valve fabriquera un nouveau contrôleur de vapeur similaire à Xbox Elite

Plusieurs projets Valve ont été oubliés ou n’ont pas reçu un très bon accueil pour diverses raisons. L’un d’eux était le Steam Controller, une commande qui divisait l’opinion des joueurs et qui a été interrompue à la fin de l’année dernière.

Apparemment, Valve n’abandonnera pas son objectif de concevoir un contrôleur approuvé par les joueurs, du moins comme le suggère un récent brevet lié à un nouveau projet d’entreprise.

Valve semble préparer une nouvelle version du Steam Controller

Selon les détails, le brevet montre ce que serait une nouvelle version du Steam Controller. Bien qu’il semble que le contrôle Valve à venir conservera de nombreuses fonctionnalités de l’original, y compris les trackpads, il y aura un nouveau développement intéressant.

L’enregistrement montre un contrôle avec des pièces interchangeables et personnalisables, ce qui le rendrait quelque peu similaire au contrôle Xbox Elite. Le brevet suggère qu’il sera même possible de retirer les trackpads et de les remplacer par d’autres pièces.

De plus, les autres composants pouvaient être déplacés et échangés sans problème. Le contrôleur serait capable de détecter différents types de configurations et combinaisons d’accessoires couplés.

Quant à la conception globale du nouveau contrôleur, il conserverait largement les dimensions et la forme du contrôleur de vapeur d’origine. Ci-dessous, je vous laisse une image qui montre le brevet et une partie de ses informations:

Cela dit, il est important de noter que Valve n’a pas révélé son intention de lancer un nouveau contrôleur de vapeur. En revanche, les brevets ne précisent pas toujours un produit ou une éventuelle version officielle.

Le contrôleur de vapeur a été introduit en 2013 dans le cadre du projet Steam Machines, une autre initiative de Valve qui a été oubliée. La commande a réussi à vendre plus d’un demi-million d’unités, mais ce n’était pas du goût de tout le monde.

Nous devrons attendre pour savoir si Valve lancera réellement une version mise à jour de son contrôleur. En attendant, vous trouverez ici toutes les actualités liées à l’entreprise et à Steam.

