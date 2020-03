Un bug mort sur un moniteur a ruiné l’expérience de ce joueur PC

Parfois, la scène du jeu rend compte de situations atypiques dans une affaire de détails dans leur équipement, et plus encore lorsque le processus de validation d’une garantie devient un cauchemar pour la même raison. C’est ce qui est arrivé à un joueur PC en Australie après que son désir de jouer à DOOM Eternal avec la meilleure qualité graphique s’est effondré en raison d’un petit détail à l’intérieur de son moniteur premium.

À travers une série de publications sur son compte Twitter (via Kotaku Australia), l’utilisateur australien, Narull, a raconté la situation qu’il vivait après avoir trouvé un insecte mort sur son moniteur PC de marque ASUS, le modèle ROG Swift PG279QE, dont Le prix est de 999 $ USD. Dans ce cas, n’importe qui pourrait dire qu’il suffit de nettoyer le moniteur et, cependant, il s’avère que l’insecte a pénétré à l’intérieur de l’écran et a été laissé mort dans le petit espace qui reste entre le panneau et la partie avant qui recouvre l’écran. . Comment et quand l’insecte est-il entré? Ce n’était pas possible de le savoir, mais l’utilisateur a décidé d’envoyer le moniteur pour valider la garantie et c’est alors que les problèmes sont survenus.

Selon Narrull, cela représentait initialement une situation difficile, car l’Australie prend déjà des mesures contre la pandémie et, de nos jours, elle est désactivée pour des raisons médicales. Cependant, pensant qu’il ne s’agissait que d’un simple nettoyage interne, le joueur a réussi à envoyer le moniteur au service et il a indiqué qu’il aurait son moniteur quelques jours après le début de DOOM Eternal. Malheureusement, le cauchemar a commencé quand il a reçu un e-mail l’informant que des pièces étaient nécessaires pour réparer le moniteur, ce qui était inhabituel. Pire encore, quelques heures plus tard, il a reçu un autre e-mail l’informant que la garantie n’était pas valable en cas de dommages causés par les insectes et que dans ce cas, il devrait payer plus de 500 $ US pour la réparation.

Après ces réponses et sans son moniteur, Narrull a contacté le magasin où il a acheté le moniteur et a réussi à le faire contacter la marque pour trouver une solution. Après cela, le joueur a contacté Kotaku Australia pour diffuser son étui et à la fin ASUS a signalé qu’il réparerait le moniteur gratuitement.

Enfin, bien que cela semble être une histoire avec une fin heureuse, un représentant de la marque a informé le site que les garanties ne couvrent pas les dommages causés par les insectes et a confirmé que les moniteurs ne sont pas des appareils entièrement scellés, il existe donc la possibilité que de tels cas se produisent. En ce sens, le représentant a demandé aux utilisateurs d’attendre que l’insecte émerge de lui-même et, en cas de mort, de le signaler immédiatement au site d’assistance, mais sachant à l’avance que des frais seront appliqués pour le nettoyage ou la réparation requis.

