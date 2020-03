Un cadre d’origine mexicaine sera le nouveau président d’Activision Blizzard

Activision Blizzard est l’une des sociétés les plus importantes du monde du jeu. C’est pourquoi nous avons été frappés d’apprendre qu’un dirigeant d’origine mexicaine sera son nouveau président et chef de l’exploitation.

Activision Blizzard a annoncé dans un communiqué que Daniel Alegre sera son nouveau président et chef de l’exploitation. Ces postes seront occupés à partir du 7 avril 2020 et superviseront les activités d’Activision Publishing, Blizzard Entertainment et King Digital Entertainment.

Dans ce rôle, Alegre relèvera directement de Bobby Kotick, PDG d’Activision Blizzard. Avec cela, il est clair qu’il occupe l’un des postes les plus importants de l’entreprise.

«J’ai été profondément impressionné par le dynamisme entrepreneurial de Daniel et sa grande et profonde expérience dans la croissance mondiale de diverses entreprises dans un secteur en évolution rapide», a déclaré Kotick. «Nos plus grands défis sont de prioriser les nombreuses opportunités que nous avons et de recruter et de conserver les talents nécessaires pour exécuter avec concentration et excellence. Daniel est un leader éprouvé avec une longue histoire de succès dans les deux. »

Dans la déclaration, Alegre était ravi de rejoindre Activision Blizzard, car il est à “une période passionnante de son histoire”. Il a également souligné qu’il espère aider les joueurs du monde entier à se connecter “grâce à des jeux immersifs et de qualité”.

Qui est Daniel Alegre?

Vous ne reconnaissez probablement pas Daniel Alegre. Après tout, sa carrière est loin de l’industrie du jeu vidéo.

Cela dit, la réalité est qu’elle a une longue histoire dans le monde de la technologie. Nous le disons puisque son dernier poste était celui de président de Global Retail et Shopping chez Google. Dans cette entreprise, il a occupé d’autres postes de président de la fonction Global and Strategic Alliances. Il était également en charge du développement commercial de Google en Amérique latine et en Asie.

Il convient de mentionner qu’avant de rejoindre Google, Alegre a travaillé pour des entreprises comme Bertelsmann et BMG Music.

