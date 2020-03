Un casque de réalité virtuelle de nouvelle génération créé par Valve et Microsoft apparaît sur Steam

Le casque HP VR nouvelle génération promet d’être “la nouvelle norme en réalité virtuelle”.

Le matériel derealité virtuelcontinue d’évoluer à un bon rythme. Le dernier à rejoindre l’offre d’appareils intégrant cette technologie est leCasque HP VR nouvelle génération, le pari créé parValve et Microsoftpour la nouvelle génération de casques VR. Ce nouveau produit a été répertorié par surprise sur Steam sans offrir de détails sur son prix ou sa date de sortie.

Sa description officielle le définit comme “le casque de réalité virtuelle deprochaine générationde HP “et garantit qu’il offre” une expérience de réalité virtuelle immersive, un confort compatible “, en plus de le qualifier de” nouveau standard en réalité virtuelle “.

L’appareil promet d’être le nouveau standard de réalité virtuelleLe casque HP VR nouvelle génération arrive pour améliorer l’offre de son prédécesseur, HP Reverb, dont le prix atteint 664,29 euros et quadruple la résolution de l’Oculus Rift grâce à la technologie Windows Mixed Reality. De plus, rappelons également que les créateurs de Steam ont lancé Valve Index l’été dernier,l’une des plus grandes propositions de réalité virtuelle à ce jouret peu accessible pour la poche, puisque son prix atteint 1.080 euros.

L’arrivée des dispositifs de réalité virtuelle en temps de crise n’est pas fortuite, en plus, le lancement de Half-Life: Alyx le lundi 23 a provoquéles ventes d’appareils VR montent en flècheComme les fans de la saga attendent un nouvel épisode depuis des années, il promet de se souvenir.

D’un autre côté, l’histoire de Half-Life 2 n’est toujours pas résolue. À la demande depourquoi Valve n’a jamais fait le troisième épisode, ses managers ont répondu avec de bonnes raisons, nous faisant penser que rien ne les empêche de démarrer le développement.

