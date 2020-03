Un champion de Fortnite demande une action contre la vue assistée

Certains jeux compétitifs trouvent le plus haut niveau sur PC grâce à la réponse et à la précision de la combinaison clavier / souris. Cependant, au moment du cross-play, ce qui importe, c’est que l’environnement soit équitable, donc les systèmes essaient d’équilibrer la situation pour les utilisateurs de la console ou ceux qui préfèrent jouer avec un contrôle, Malheureusement, cela a donné Beaucoup de choses à dire à Fortnite et le champion du monde a fait entendre sa voix à ce sujet.

Un rapport de Fortnite Intel a révélé la demande faite par Kyle ‘Bugha’ Giersdorf, champion de Fortnite: Battle Royale, à Epic Games pour appliquer un nerfeo à la vue assistée appréciée par les utilisateurs de contrôle. La plainte de Bugha est intervenue après ce week-end, son personnage a été éliminé par un fusil de chasse à une distance que le professionnel considère comme éloignée pour toucher une cible, même à l’aide du clavier et de la souris.

Plus qu’un regard assisté, cela pourrait être une erreur professionnelle

De toute évidence, cette mise à mort a été attribuée par le professionnel de Fortnite à la vue assistée, cependant, certains joueurs ont essayé de lui faire remarquer qu’il s’agissait d’une erreur de sa part, car il a couru directement vers la cible, ayant 51 PV, donc le joueur avec le fusil de chasse, il devait juste viser et tirer pour l’éliminer.

Enfin, un autre professionnel de Fortnite, Tfue, a déclaré que la mort subie par Bugha n’avait pas à voir avec la vue assistée, mais il a soutenu son collègue et a reconnu que, pour les joueurs qui prennent la compétitivité au sérieux, ce plus pour les utilisateurs de Le contrôle commence à être un problème.

Fortnite est disponible sur PS4, Xbox One, Switch, PC et mobile. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives au succès de Battle Royale, telles que la façon dont vous pouvez trouver la base secrète de Deadpool sur la carte du jeu.

