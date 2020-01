Un chat grisonnant tire des bestioles vivantes contre les hors-la-loi dans Oddworld: Stranger’s Wrath

Un jeu de tir hybride à la première et à la troisième personne avec un chasseur de primes à l’air de chat bourru et armé d’une arbalète qui tire des créatures vivantes, Oddworld: Stranger’s Wrath est un joyau extravagant, que vous jouiez à l’original Xbox 2005 ou au remaster HD pour la Nintendo Switch.

Le jeu le plus étrange de la série Oddworld, qui a commencé avec le jeu de plateforme de puzzle Abe Odyssey de 1997, Stranger’s Wrath a donné une tournure occidentale à la planète extraterrestre du développeur Oddworld Inhabitants. Au lieu de libérer les espèces mises à l’abri des machinations maléfiques des sociétés d’exploitation comme les héros l’ont fait dans les précédents titres d’Oddworld, le félinoïde Stranger chasse les hors-la-loi dans la frontière sauvage afin de gagner de l’argent pour une opération de sauvetage. Les thèmes de l’environnementalisme et de l’exploitation des espèces pourraient apparaître plus tard, mais au début, ce n’est qu’un homme à fourrure mystérieux et son arme ridiculement merveilleuse.

Les armes à feu existent dans Stranger’s Wrath, mais Stranger les évite. Son arme de prédilection est une arbalète à double chambre qui tire des balles réelles. Alors que notre héros erre dans les primes de la chasse à la terre, il ramasse de petites créatures qui peuvent être tirées de son arbalète, entraînant divers effets. Les bolamites Spidery enveloppent les ennemis dans des toiles, les neutralisant temporairement. Les chippunks attirent les ennemis, ce qui en fait des appâts parfaits pour les pièges. Les Zappflies portent une charge électrique qui peut être utilisée pour activer les commutateurs et zapper les méchants.

L’arbalète serait assez cool, mais Oddworld: Stranger’s Wrath n’est pas seulement un jeu de tir à la première personne. En appuyant sur la manette située à droite, Joy-con bascule entre la vue à la première et à la troisième personne. À la troisième personne, le jeu fonctionne comme un jeu de plateforme 3D. Un étranger grimpe aux cordes, fait des doubles sauts dans les gouffres et se faufile dans les hautes herbes. En raison de sa nature unique, il peut tomber à quatre pattes afin de parcourir plus rapidement de longues distances. C’est un héros très polyvalent.

Qu’est-ce qui rend Oddworld: Stranger’s Wrath si étrange et merveilleux? C’est en grande partie le décor, cette étrange planète extraterrestre que le directeur du jeu Lorne Lanning et son équipe continuent de construire. Il est rempli de créatures comiques de toutes formes et tailles, de créations et d’engins étranges qui ne seraient pas à leur place dans n’importe quel autre jeu mais qui fonctionnent d’une manière ou d’une autre ici. Les graphismes, bien qu’affûtés considérablement par rapport au jeu Xbox d’origine, semblent toujours datés, en particulier dans les cinématiques pré-rendues, mais ils fonctionnent compte tenu du réglage approximatif.

Mais la meilleure chose à propos d’Oddworld: Stranger’s Wrath est de savoir à quel point les différents styles de jeu s’imbriquent. Transformer des cordes et sauter sur des rebords à la troisième personne, puis passer rapidement à la première personne pour faire feu avec quelques créatures skunk provoquant des vomissements – quand tout est réuni, cela fait un bel hybride.

La dernière fois que j’ai entendu Oddworld Inhabitants, l’équipe travaillait sur une réimagination du deuxième jeu Oddworld, Abe’s Exodus. Peut-être qu’après cela, ils creuseront une sorte de suite de Stranger’s Wrath. Jusque-là, l’original me fera très bien.

