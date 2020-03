Un chauffeur de camion a déjà des mises à jour assez importantes en cours

Plus tôt ce mois-ci, il a été révélé que Conducteur de camion serait bientôt disponible sur Nintendo Switch. Nous n’avons pas encore de date de sortie exacte, mais l’éditeur Soedesco a révélé de nombreux plans pour de futures mises à jour.

Bien sûr, le jeu est déjà sorti sur PS4 et Xbox One, nous pensons donc qu’il est assez naturel que l’équipe travaille maintenant sur de nouveaux contenus parallèlement au lancement de Switch. La bonne nouvelle est que toutes ces mises à jour arriveront également sur Switch, donc les fans de Nintendo se joindront au jeu à son meilleur. Voici la liste complète:

Système de dommages visuels

Le nouveau système de dégâts de Truck Driver ajoute des dommages visuels aux camions et aux véhicules de l’IA du joueur. Dans la version actuelle de Truck Driver, les joueurs voient les dommages subis par leur camion sur le SatNav. Il y a des dommages au châssis, à l’usure du moteur et à l’usure des pneus. Ces dommages ont également un impact sur le gameplay. L’usure des pneus augmente la distance de freinage, les dommages au châssis entraînent une déviation de la direction et les dommages au moteur cassent le moteur. La prochaine mise à jour visualise les dommages en 3D, en montrant les rayures et les bosses à l’endroit exact où le camion a été touché. Les véhicules IA affichent également des dommages visuels précis.

Nouveau système d’IA

Un tout nouveau système d’IA dans Truck Driver ajoute plusieurs améliorations significatives aux voitures AI et à l’IA des piétons. Ce système introduit des types de comportement de conducteur individuels, tels que les conducteurs agressifs et les conducteurs prudents. Les piétons de Truck Driver traversent maintenant les rues et réagissent à la circulation. D’autres types de véhicules IA, tels que des camions et des tracteurs sont ajoutés et la répartition des types de véhicules et du trafic sur la carte est plus réaliste, avec des villes denses et des zones rurales calmes.

Mise à niveau du moteur Unity

Truck Driver fonctionne actuellement sur la version Unity 2017.4. Ceci est mis à niveau vers la version 2019.2. La mise à niveau apporte un jeu mieux optimisé, ce qui se traduit par des fréquences d’images plus fluides, moins de bégaiements et, surtout, la possibilité d’ajouter plus facilement de nouvelles fonctionnalités et du contenu. Il réduit la taille des fichiers pour les correctifs et apporte une amélioration globale des graphiques avec de meilleurs shaders et textures.

