Un chauffeur exaspère le public après une farce liée aux Pokémon et au coronavirus

La pandémie causée par l’épidémie de coronavirus en Chine a continué de sévir dans le monde, où différents pays, gouvernements et secteurs continuent de lutter avec les difficultés et les problèmes générés par cette situation. Bien que le pire soit passé pour la Chine, le pays continue de pleurer ses morts et la récente cérémonie de deuil que l’autorité a menée a été entachée internationalement par une mauvaise blague d’un chauffeur français.

Le chauffeur Emmanuel Lechypre a été pris dans la polémique après avoir fait un commentaire lors de la diffusion par BFM TV de la cérémonie de deuil qui s’est tenue en Chine pour rendre hommage aux victimes du coronavirus dans ce pays. Comme enregistré sur vidéo, Lechypre a envoyé sur le segment de l’émission en direct mais ne s’est pas rendu compte que son microphone était toujours ouvert, alors il a été entendu quand il a dit: “Ils enterrent des Pokémon.”

“Ils enterrent des Pokemon”: voici la séquence intégrale diffusée ce matin sur BFM TV … #Honte pic.twitter.com/LDvA8oEVOy

– Maxime Riou (@MaximeRiou) 4 avril 2020

Évidemment, pour le conducteur, les pays d’Asie ne représentent qu’une chose et c’est pourquoi il lui a été facile de comparer les Japonais avec les Chinois pour dire ce commentaire. Cette comparaison et le moment inapproprié dans lequel elle a été effectuée, ont fait scandale dans les réseaux et après en avoir pris connaissance, le conducteur a dû s’excuser publiquement: “Ce matin sur BFM TV, je me suis permis un commentaire totalement inapproprié lors de la transmission d’un hommage à les victimes du virus en Chine. Ces commentaires inappropriés ont été diffusés lorsque je pensais que les microphones étaient fermés. Je m’excuse sincèrement. “

Restez avec nous à LEVEL UP.

Source

.