Un clip réconfortant montre Zelda: le souffle de la nature rendu plus accessible grâce au contrôleur adaptatif de Microsoft

Maintes et maintes fois, le contrôleur adaptatif de Microsoft s’est avéré être un morceau fantastique de kit. Nous avons vu un certain nombre de cas où cela a donné aux gens la possibilité de jouer à leurs jeux préférés alors qu’ils n’auraient pas pu le faire autrement, et cet exemple particulier est sûr de soulever votre sombre lundi.

Rory Steel a partagé ce court clip sur les médias sociaux, montrant comment une combinaison du contrôleur de Microsoft et de son propre savoir-faire a aidé sa fille Ava à profiter La légende de Zelda: le souffle de la nature. Vous pouvez le voir par vous-même ci-dessous; Rory explique que les boutons et les bâtons du contrôleur d’Ava sont mappés aux ports individuels à l’arrière du gadget de Microsoft.

Fini! Ava donne le coup de pouce à mon contrôleur maison #accessibility V1.0. Elle peut jouer à @Nintendo #BreathoftheWild sur son #switch comme ses amis maintenant. Merci à @Microsoft 🙌 #adaptiveController #XAC @brycej @ArranDyslexia @shanselman pic.twitter.com/dOhGnUFZa0— Rory Steel (@JerseyITGuy) 19 janvier 2020

Un énorme bravo à toutes les personnes impliquées ici, des développeurs de Microsoft jusqu’à Rory lui-même. Les jeux devraient bien sûr être là pour que tout le monde puisse en profiter également et c’est merveilleux de voir quelque chose arriver sur le marché qui fonctionne si bien.

Amusez-vous, Ava! Breath of the Wild est un cracker.

