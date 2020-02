Un club brésilien présente sa star japonaise à la manière de Pokémon

Même si les jeux vidéo en général vivent leur plus grand moment de popularité dans le monde, il existe des franchises qui ont leur statut de star distincte grâce à la longévité atteinte et aux moments où elles ont été des phénomènes à l’international, comme Pokémon. Par conséquent, relier une star du football japonaise à la franchise légendaire était une question de franchir une seule étape et cela a été fait par le club de football brésilien Botafogo.

Un rapport de Nintendo Life a révélé la curieuse présentation faite par Botafogo de la ligue de football brésilienne pour sa nouvelle signature, Keisuke Honda, milieu de terrain dont le talent l’a amené à jouer en A.C. Milan et cela l’a amené à l’occasion au Pachuca Soccer Club du Mexique. Grâce à une publication sur le compte Twitter officiel du club brésilien, une vidéo de bienvenue pour Honda a été présentée dans le style du premier épisode de Pokémon, celui de Game Boy, bien que le nom officiel de la console n’ait pas été utilisé pour éviter tout problème. avec Nintendo.

La vidéo montre quand la console est allumée puis déploie une balle qui entre dans le but. Vient ensuite l’écran de présentation et le menu qui montre le nom du club, Botafogo, avec la même source de Pokémon tandis qu’en bas se trouvent Ash et Charmander. Enfin, le sprite Keisuke Honda apparaît avec un message de bienvenue, le tout encadré par le thème officiel du jeu.

Nouveau jeu! #HondaChegou 🇯🇵⭐️🇧🇷 pic.twitter.com/et3ecitGq1

– Botafogo F.R. (@Botafogo) 31 janvier 2020

Bien que ce soit une façon curieuse d’unir les deux mondes, le football et les jeux vidéo, on pense que le Botafogo s’est trompé lors de l’utilisation du contenu officiel de Pokémon Red, y compris la chanson thème, ce qui pourrait inciter Nintendo à demander que le la vidéo est supprimée d’Internet, comme ce fut le cas avec l’équipe mexicaine Cruz Azul, qui a présenté l’année dernière un nouveau joueur utilisant le contenu de Super Mario Bros.3.

