Un concepteur de fichiers God of War et Mass Effect pour les auteurs de Wasteland 3

Dean Rymer rejoint l’équipe inXile Entertainment, l’un des studios exclusifs de Xbox.

Quelques semaines après le lancement du prometteur Wasteland 3, l’équipe deinXile EntertaimentIl a renforcé ses rangs avec une signature importante, embauchant l’un des concepteurs de combat dans God of War. PrécisémentDean Rymerd’exercer une fonction similaire dans ce célèbre studio familial Xbox, puisqu’il occupe désormais le poste de designerpatron de combatdans cette équipe dirigée parBrian Fargo, l’un des parents de la saga Fallout.

inXale sont les créateurs du RPG Wasteland 3 ou Torment: Tides of NumeneraCertains créatifs de la famille Xbox n’ont pas hésité à accueillir publiquement Rymer, qui aura déjà commencé à travailler surle prochain jeu inXile Entertainment, dont rien n’est connu au-delà d’être “un RPG passionnant” pour un seul joueur. Les offres d’emploi précédentes de l’étude indiquaient qu’il s’agissait d’un jeu de rôle de nouvelle génération, et mentionnaient même la réalité virtuelle; technologie dans laquelle Microsoft n’a pas fini de se tourner à ce jour.

Revenant au programme de Dean Rymer, en plus de son travail aux studios Santa Monica, cette créatrice a travaillé en 2019 en tant que créateur de créatures dans l’univers Mass Effect. “Merci à tous. Je ne peux pas dire ce que nous faisons maisJe sais que tu l’aimes“, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux sans entrer dans les détails. Auteurs également du fantastique Torment: Tides of Numenera, l’équipe inXile n’est pas le seul studio Xbox à avoir été renforcé ces derniers mois.

L’une des équipes les plus ambitieuses, et avec plus de secret enregistre son travail, est celle de The Initiative, qui a annoncé il y a quelques mois à peine la signature de l’un des artistes de God of War sur PS4. Cette équipe a également ajouté des créatifs Naughty Dog parmi de nombreux autres studios de renom.

