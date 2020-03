Un concert symphonique de Los Caballeros del Zodiaco arrivera au Mexique cette année

Préparez-vous à chanter Pegasus Fantasy au sommet de vos poumons. Pendant La Mole 2020, Toei Animation, Art Works, DAM et Love Japan ont annoncé “Pegasus Fantasy, A Symphonic Experience” un concert où nous serons autorisés à profiter de la musique de cet anime emblématique en direct la première fois au Mexique.

L’événement sera le premier concert symphonique officiel des Chevaliers du Zodiaque dans toute l’Amérique latine, et Il aura lieu le 20 septembre de cette année à l’Arena de Mexico. L’événement durera plus de deux heures, avec la participation de plus de 100 musiciens et nous permettra de revivre plus de 40 compositions emblématiques de la série.

Cependant, si profiter de la musique de l’un des anime shonen les plus populaires d’Amérique latine ne vous suffit pas, Vous pouvez également acheter des produits officiels exclusifs du Japon, et un domaine d’expériences sera proposé, bien que pour l’instant ces plans n’aient pas été détaillés.

Pour la première fois au Mexique, officiellement un concert symphonique de Saint Seiya!

Pegasus Fantasy “Une expérience symphonique” en septembre 2020

Plus d’informations à venir bientôt!

Et vous … Avez-vous ressenti la puissance du cosmos? #PEGASUSFANTASY pic.twitter.com/F01RKSqlEd

– DAM (@Online_DAM) 14 mars 2020

En parlant des Chevaliers du Zodiaque, nous vous rappelons qu’un jeu mobile de cette série est désormais disponible.

Via: DAM

