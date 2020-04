Un costume d’Halloween de jeu vidéo n’est pas une protection Covid-19 appropriée

Les costumes d’Halloween semblent toujours comme une telle arnaque. Ils ne sont vraiment appropriés que pour un jour de l’année et les enfants grandissent généralement trop vite pour les réutiliser avant le prochain Halloween. Je ne blâme personne pour avoir essayé de trouver un moyen de réutiliser un costume qui, autrement, ramasserait de la poussière dans un placard de couloir, mais peut-être que la «prévention de la covid-19» n’est pas la meilleure option.

Dans une vidéo partagée sur Twitter, une femme et ce qui semble être ses deux enfants peuvent être vus à Walmart. Tout semble normal, sauf le fait que les enfants portent des combinaisons gonflables du jeu vidéo Astroneer, soi-disant pour les protéger de la pandémie qui se propage actuellement à travers le monde. Depuis sa publication hier après-midi, la vidéo a généré 1,7 million de vues et plus de 8 000 retweets.

Celui qui gère le compte officiel Astroneer sur Twitter a fait deux blagues en réponse à la vidéo avant de finalement réaliser que ce n’était probablement pas la meilleure décision et de publier une déclaration plus sérieuse sur l’utilisation de leurs costumes pour éviter l’infection par Covid-19.

«Ne faites pas cela en remplacement de bonnes pratiques de distanciation», indique l’avertissement. “Ces costumes ont des fans en eux pour simuler l’apparence dodue de Bubble Suit, mais cela signifie qu’ils font circuler l’air de l’extérieur dans le costume.”

Regardez, je comprends. Les temps sont effrayants. On dirait que l’information sur la prévention de covid-19 change tous les jours. Les gens essaient simplement de passer la journée sans eux-mêmes ou leurs familles attraper une maladie mortelle. Mais s’il vous plaît, évitons les costumes d’Halloween et concentrons-nous plutôt sur des méthodes de prévention éprouvées comme le port de masques qui sont réellement protecteurs et se lavent fréquemment les mains. C’est aussi simple que cela.

