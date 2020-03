Un couple de puissants monstres rejoindra Monster Hunter World

Capcom a annoncé la prochaine mise à jour gratuite de Monster Hunter World: Iceborne. Le plus frappant est que 2 nouvelles créatures mortelles seront ajoutées: Raging Brachydios et Furious Rajang, variantes de celles que nous avons rencontrées dans Monster Hunter 4 Ultimate.

Vous souvenez-vous de la boue qui recouvre le corps de Raging Brachydios? Eh bien, maintenant il est plus actif que jamais, il fera donc plus de dégâts au joueur s’il reste proche de la bête, en plus des explosions plus rapides. D’un autre côté, Furious Rajang a les compétences d’un Rajang normal, mais il est beaucoup plus fort et encore plus agressif.

Cette mise à jour gratuite arrivera sur les consoles Xbox One et PS4 le 23 mars, mais malheureusement pour ceux qui aiment cette aventure sur PC, la version pour cette plateforme sera disponible jusqu’en avril.

Sans aucun doute, Capcom nous posera de nouveaux défis avec ces créatures, car bien que nous les connaissions, la difficulté sera différente.

Monster Hunter World est disponible sur Xbox One, PS4 et PC

