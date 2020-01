Un crétin nazi arrêté pour plusieurs appels

La semaine dernière, le FBI a arrêté John William Kirby Kelley, 19 ans, qui faisait partie, semble-t-il, d’un groupe responsable de toute une série d’écrasements dangereux. Kelley était également, et je tape ceci avec mon visage le plus surpris, partie d’un certain nombre de groupes Steam ouvertement racistes.

Un communiqué de l’ADL, qui a aidé le FBI et le LAPD dans son enquête, a déclaré que Kelley faisait partie d’un certain nombre de groupes néo-nazis de l’IRC qui visaient “des responsables gouvernementaux, des cadres et des journalistes” ainsi que “d’autres cibles”. [who] ont été choisis en fonction des opinions racistes et antisémites des auteurs. »

Il était également membre d’au moins deux groupes Steam, comme le rapport ADL:

Dans un compte Steam censé être associé à Kelley, il a servi de modérateur sur le plateau de jeu pour le groupe “Carl’s Army of Northern Virginia”. La description se lit comme suit: “Les Aryens bénéficient d’une déduction fiscale de 15%, pas de nègres, pas d’industrialisme.” Il était également membre d’un groupe Steam appelé «Les Forces de défense rhodésiennes» – un clin d’œil possible au manifeste de Dylann Roof, ainsi qu’une croyance largement répandue dans les cercles suprémacistes blancs selon laquelle les Blancs souffrent aux mains de non-Blancs en Afrique du Sud. , conduisant à un «génocide blanc».

Une autre cible présumée de Kelley et de ses complices était le streamer Andrea «Cyberdemon531” Rovenski, qui, comme le rapporte le VICE, a été «plaquée au sol» par la police lors d’un tapage en 2018, tandis que sa mère a été «malmenée».

Kelley et ses liens ont été découverts à la fin de 2018 quand il a appelé à la fois une fusillade et une bombe à son école pour éviter d’avoir à aller en classe, puis les a accidentellement rappelés quelques heures plus tard, laissant un échantillon de voix aux autorités pour comparer.

Il a été inculpé de «complot en vue de commettre une infraction contre les États-Unis, en particulier des menaces interétatiques de blessures».

.